Szczęsny zdradził kulisy odejścia Cristiano Ronaldo. "Bardzo szybko"

Cristiano Ronaldo występował w Juventusie w latach 2018-2021. Portugalczyk był przymierzany do transferu do Manchesteru City pod koniec letniego okna, ale ostatecznie zdecydował się na powrót do Manchesteru United. Stara Dama otrzymała za niego 15 milionów euro, a wliczając w to bonusy, kwota może wzrosnąć do 23 milionów euro. Ronaldo podczas gry dla Juventusu zarabiał aż 31 milionów euro za sezon.

Wojciech Szczęsny wystąpił w transmisji na żywo na kanale Foot Truck Live. Bramkarz reprezentacji Polski został zapytany o odejście Cristiano Ronaldo z Juventusu i postanowił uchylić rąbka tajemnicy. "Cristiano Ronaldo pożegnał się z każdym piłkarzem indywidualnie. Nie robił też imprezy na pożegnanie, tym bardziej, że wszystko z jego transferem było załatwiane bardzo szybko. Nie mam więc żadnych anegdot z tym związanych" - powiedział.

Czy Juventus odczuwa brak Cristiano Ronaldo w zespole? Wojciech Szczęsny uważa, że nie. "Teraz nie ma takiego punktu odniesienia. Od trzech lat był ten Cristiano, który w ciężkim momencie w meczu jest w stanie strzelić dwa gole z niczego, nawet jeśli go nie było widać na murawie. I to jest jego największa jakość" - stwierdził Szczęsny. Obecnie najskuteczniejszymi zawodnikami Juventusu są Paulo Dybala oraz Alvaro Morata z trzema trafieniami.

Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt z Manchesterem United, który jest ważny do końca czerwca 2023 roku, a obie strony mają możliwość przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Kapitan reprezentacji Portugalii jak dotąd zdobył pięć bramek w siedmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i jest najlepszym strzelcem Czerwonych Diabłów.