Zlatan Ibrahimović powraca! Znakomite wieści dla kibiców Milanu

Ostatnie miesiące nie są dobre dla Zlatana Ibrahimovicia. W majowym meczu z Juventusem (3:0) napastnik Milanu doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry nie tylko do końca poprzedniego sezonu, ale też z Euro 2020 i początku obecnych rozgrywek.

Ibrahimović wrócił do gry 12 września, gdy Milan podejmował Lazio. I był to powrót bardzo efektowny, bo Szwed niedługo po wejściu na boisko strzelił gola, a jego drużyna wygrała 2:0. Później okazało się jednak, że był to też powrót pechowy, bo Ibrahimović uszkodził w nim ścięgno Achillesa.

Od tamtej pory Ibrahimović nie pojawił się na boisku, opuszczając ligowe mecze z Juventusem, Venezią, Spezią i Atalantą oraz mecze w Lidze Mistrzów z Liverpoolem i Atletico. Dwa ostatnie Milan przegrał, co już na starcie znacznie utrudniło mu drogę do wyjścia z grupy.

Ibrahimović wraca do gry

Bardzo prawdopodobne jest jednak, że Ibrahimović wróci do gry już w najbliższy weekend. W czwartek Szwed trenował z całym zespołem i prawdopodobnie będzie brany pod uwagę przy kompletowaniu kadry na sobotni mecz z Hellasem Werona. Początek tego spotkania o 20:45.

Po siedmiu kolejkach Serie A Milan zajmuje drugie miejsce w tabeli z 19 punktami na koncie i dwoma punktami straty do prowadzącego Napoli. Ewentualny powrót Ibrahimovicia byłby wielkim wzmocnieniem Milanu, dla którego w poprzednim sezonie Szwed strzelił 17 goli w 27 występach.