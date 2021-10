Trzech kandydatów do zastąpienia Szczęsnego. Media zdradzają szczegóły

Wojciech Szczęsny ma za sobą bardzo trudny początek sezonu. Bramkarz Juventusu w ostatnich miesiącach był bardzo ostro krytykowany przez media w związku swoimi koszmarnymi błędami. Z Włoch regularnie dochodziły głosy, że Massimiliano Allegri powinien posadzić Polaka na ławce i zastąpić Mattią Perinem. Pojawiały się nawet opinie, że władze klubu z Turynu powinny sprzedać jak najszybciej reprezentanta Polski.

Słaba dyspozycja Szczęsnego na początku sezonu rozpoczęła dyskusję i plotki o transferze

Jego dyspozycja w ostatnich tygodniach uległa poprawie, ale plotki o możliwym zastąpieniu Polaka pojawiają się już nie tylko we Włoszech. Ostatnio trzy kandydatury bramkarzy, którzy mogliby znaleźć się za Szczęsnego w Juventusie podał hiszpański portal fichajes.net.

Hiszpanie wskazują Juventusowi trzy opcje na zastąpienie Szczęsnego

Pierwszą możliwością dla klubu z Turynu ma być obecny bramkarz Arsenalu, Bernd Leno. Niemiec był już łączony z Juventusem, ale także choćby Interem Mediolan. Obecnie przy jego słabszej dyspozycji w klubie z Premier League, trener Mikel Arteta miałby tracić do niego zaufanie, przez co jest mało prawdopodobne, że ten zostanie w drużynie z Londynu. Druga opcja to Yassine Bounou, którego kontrakt z Sevillą wygasa jednak dopiero w 2024 roku, a Juventus musiałby się zapewne pokusić o wykupienie Marokańczyka.

Trzecią propozycją jest doświadczony Yann Sommer, który przez umowę z Borussią Moenchengladbach kończącą się już w 2023 roku i spore doświadczenie miałby być tanim rozwiązaniem. Poza tym przez długi staż w Bundeslidze mógłby chcieć spróbować swoich sił w innych rozgrywkach.

Przed Szczęsnym i Juventusem teraz trudne zadanie. Zmierzy się na własnym stadionie z AS Romą dowodzoną przez Jose Mourinho. To spotkanie będzie zdecydowanie największym hitem 8. kolejki Serie A, który rozgrzeje całe Włochy. Po fantastycznym początku sezonu rzymianie ostatnio nieco wyhamowali, więc od Turyńczyków dzielą ich już zaledwie cztery punkty w tabeli. Przed spotkaniem, które zaplanowano na 20:45 w niedzielę, "La Gazzetta dello Sport" stworzyła ciekawe porównanie bramkarzy obu zespołów - Szczęsnego i mistrza Europy, Ruia Patricio.