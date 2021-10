Juventus chce piłkarza Manchesteru United już w styczniu. "Nawiązano kontakt"

Krótki może być pobyt Donny'ego van de Beeka w Manchesterze United. Pomocnik dołączył do zespołu z Premier League w 2020 roku i był najdroższą transakcją tamtejszego okienka. Kwota nie przekłada się jednak na czas spędzony na boisku. "La Stampa" informuje, że władze Juventusu skontaktowały się już z agentem 24-letniego piłkarza i starają się sprowadzić go do siebie w styczniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Problemy przed meczem o wszystko. Sousa ma poważny ból głowy. "Duże znaki zapytania" [SEKCJA PIŁKARSKA #95]

Juventus ściągnie pomocnika Manchesteru United. Zmiana otoczenia dobrze zrobi Van de Beekowi?

Włoska gazeta pisze, że kontakt z agentem Van de Beeka miał nawiązać sam dyrektor sportowy Juventusu, Federico Cherubini. Jednym z argumentów przemawiającym za tym, aby pomocnik dołączył do klubu z Serie A, jest obecność w składzie Juve obrońcy Matthijsa de Ligta. Donny van de Beek występował z Holendrem w Ajaksie Amsterdam.

Albańczycy tego nie przewidzieli. Śmieszne pieniądze za pokonanie Polski

Van de Beek miałby dołączyć do Juventusu w styczniu na zasadzie wypożyczenia z opcją lub obowiązkiem wykupu. Media nie piszą, czy wypożyczenie obowiązywałoby do końca sezonu 2021/22, czy przez cały rok. Donny van de Beek jest piłkarzem Manchesteru United od września zeszłego roku. Holender co prawda zagrał w 39 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, natomiast łącznie na boisku przebywał przez 1597 minut.

Jak informował Fabrizio Romano, Donny van de Beek mógł odejść na wypożyczenie do Evertonu pod koniec minionego okna transferowego, natomiast taki ruch zablokował Ole Gunnar Solskjaer. Wcześniej zainteresowanie reprezentantem Holandii przejawiały takie kluby, jak FC Barcelona, Arsenal czy Inter Mediolan.