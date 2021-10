Włosi już mają dość. Fiorentina bezlitośnie reaguje. Dożywotni zakaz

Władze Fiorentiny od samego początku informowały, że zamierzają współpracować z policją w sprawie zidentyfikowania osób, które po meczu z SSC Napoli (1:2) wykrzykiwały w stronę piłkarzy z Neapolu rasistowskie hasła. Teraz jak informuje "La Gazzetta dello Sport" klub oraz DIGOS (Wydział Dochodzeń Ogólnych i Operacji Specjalnych we Włoszech) zidentyfikowali jedną z osób obrażających Kalidou Koulibaly'ego. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna otrzyma dożywotni zakaz wstępu na stadion Artemio Franchi we Florencji. Włoska gazeta informuje, że z klubem i funkcjonariuszami współpracuje także prokurator FIGC z Chine.

Fiorentina dotrzymuje słowa. Współpraca z policją pozwoliła zidentyfikować jednego z kibiców

"Gów**a małpa. Tak mnie nazwali. To nie ma nic wspólnego ze sportem. Powinni zostać złapani i zachowani z dala od stadionów: na zawsze" - napisał po spotkaniu na swoim Twitterze Kalidou Koulibaly. W sprawę zaangażował się również Victor Osimhen, który podobnie jak jego kolega z drużyny, został obrażony po mecze SSC Napoli z Fiorentiną.

Spotkanie odbyło się w minioną niedzielę. Nazajutrz po meczu w Serie A oficjalne oświadczenie wydała AC Fiorentina. Dyrektor wykonawczy klubu Joe Barone potępił zachowanie kibiców wykrzykujących rasistowskie hasła. - Potępiamy takie zachowanie. Dyrektor Fiorentiny osobiście przeprosił klub SSC Napoli oraz zawodników, którzy stali się ofiarami tych bezwstydnych i nieakceptowalnych przyśpiewek, które miały miejsce po ostatnim gwizdku - czytamy w oświadczeniu.

Władze Fiorentiny napisały również, że sprawa została przekazana policji. Klub przekazał także wszelkie materiały, które umożliwią identyfikację osób wykrzykujących rasistowskie obelgi. - Fiorentina nałoży na nie zakaz wejścia na stadion, mając nadzieję, że inne kluby będą czynić podobne - dodano. Jak widać, współpraca się opłaciła, ponieważ udało się złapać jednego z kibiców.