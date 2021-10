Kalidou Koulibaly ujawnia: Tak mnie nazywali. Sprawcy muszą zostać zidentyfikowani

Rasizm jest zmorą piłki nożnej od wielu lat. Kolejny incydent na tym tle miał miejsce podczas meczu Serie A między AC Fiorentiną a Napoli.

Trzech piłkarzy Napoli było obrażanych na tle rasistowskim przez kibiców Fiorentiny. "Sprawcy muszą zostać zidentyfikowani i trzymani z dala od stadionów"

Podczas drugiej części spotkania fani drużyny z Florencji notorycznie znieważali kilku piłkarzy gości - Andre Anguissę, Victora Osimhena i Kalidou Koulibaly'ego, wykrzykując w ich kierunku obraźliwe epitety o charakterze rasistowskim. Ostatni z wymienionych piłkarzy w mediach społecznościowych wstawił posta, w którym ujawnił, jak określili go kibice Fiorentiny. "Pie**** małpa. Tak mnie nazywali. To nie ma nic wspólnego ze sportem. Sprawcy muszą zostać zidentyfikowani i trzymani z dala od stadionów. Na zawsze" - grzmiał na Twitterze obrońca Napoli.

Koulibaly po wywiadzie, którego udzielił DAZN po meczu, podobno miał wdać się w słowną utarczkę z kibicami Fiorentiny, krzycząc: "Chodźcie tu i powiedzcie mi to" - poinformował na Twitterze dziennikarz portalu calcionapoli24.it Claudio Russo.

Niestety, to nie pierwszy raz, kiedy Koulibaly padł ofiarą rasistowskich obelg na stadionach Serie A. Jego kolega z Napoli Victor Osimhen wsparł po meczu Koulibaly'ego, wydając oświadczenie w mediach społecznościowych, a dyrektor generalny Fiorentiny Joe Barone miał osobiście przeprosić w szatni trzech piłkarzy Napoli.

"Porozmawiaj ze swoimi dziećmi, rodzicami, aby zrozumieli, jak obrzydliwa jest nienawiść do osoby ze względu na kolor ich skóry. Nie dla rasizmu" - napisał na Twitterze Osimhen.

"To smutne, że w 2021 roku wciąż są ludzie, którzy mogą to robić! Z mojej strony możesz mnie obrazić i nazwać małpą, nie wpłynie to na mnie, ponieważ wiem kim jestem, wiem skąd pochodzę, jestem czarnoskórym człowiekiem i jestem z tego dumny" - dodał na Instagramie Anguissa.

Napoli po siedmiu kolejkach Serie A ma komplet 21 punktów i wyprzedza o dwa punkty AC Milan. Natomiast Fiorentina jest piąta z dwunastoma punktami.