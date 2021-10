Zlatan Ibrahimović kupił sobie zabawkę na 40. urodziny. Za 400 tys. funtów. Hit

Ibrahimović po raz kolejny pokazał, że lubi być w centrum uwagi. Ibrahimović wydał fortunę na nowe auto - Ferrari SF90 Stradale. Jego wartość to ok. 400 tys. funtów.

REKLAMA

Zobacz wideo Przestańmy mówić "farbowane lisy" o piłkarzach!

"Mbappe jest zdecydowany". Przełomowe informacje! Transferowa bomba odpalona

Ten model Ferrari może osiągnąć maksymalną prędkość 340 km/h! Napastnik pochwalił się swoim nowym cackiem za pośrednictwem mediów społecznościowych, wstawiając zdjęcie z Ferrari i dodając obok niego podpis: "Wszystkiego najlepszego dla Zlatana".

Ibrahimović znany jest z zamiłowania do luksusowych samochodów

Na 38. i 39. urodziny Zlatan również nabywał luksusowe samochody. W 2019 roku zafundował sobie za aż 1,4 miliona funtów rzadki model Ferrari Monza SP2, a rok temu Porsche 911 Targa 4S.

- Nie możesz go kupić jako zwykła osoba. Musisz być zaakceptowanym klientem Ferrari - tłumaczył dwa lata temu w rozmowie ze "Sport-Expressen" Marcus Engstroem, redaktor naczelny szwedzkiego "Teknikens Värld's", portalu zajmującego się technologiami.

Wreszcie! Nowy biznes Roberta Lewandowskiego jest już gotowy. I imponuje

Kilka tygodni dni temu Zlatan Ibrahimović wrócił do gry po kontuzji, która wykluczyła go z gry na Euro 2020, a także z części przygotowań do sezonu 2021/22. Wystąpił w meczu z Lazio i zdobył gola, ale później ponownie został wyłączony z gry i do dzisiaj nie wrócił na murawę.

Ostatnio został powołany do kadry Szwecji przez Janne Andersona na mecze eliminacji mistrzostw świata. - Zlatan to piłkarz takiego kalibru, że wolę go mieć w swojej drużynie i mam nadzieję, że będzie gotowy do gry. Mamy jeszcze trochę czasu do najbliższych meczów. Wiem, że wraca do zdrowia z dnia na dzień - powiedział niedawno selekcjoner Szwecji.

Reprezentacja Szwecji zagra na początku października dwa mecze eliminacji MŚ. Najpierw zmierzy się z Kosowem (09.10), a trzy dni później jej rywalem będzie Grecja (12.10). Obecnie zespół Janne Anderssona zajmuje 2. miejsce w grupie z bilansem trzech wygranych i jedną porażką.