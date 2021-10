Znamy szczegóły kontuzji Bartłomieja Drągowskiego! Fatalne informacje dla Fiorentiny

Bartłomiej Drągowski w niedzielnym meczu siódmej kolejki z Napoli (1:2) wyszedł w podstawowym składzie. W pierwszej połowie Polak obronił rzut karny wykonywany przez Lorenzo Insigne, zatrzymał też dobitkę i dopiero przy drugiej dobitce skapitulował, ale najgorsze dla niego wydarzyło się w 90. minucie spotkania. Przy wybiciu piłki zasygnalizował, że coś jest nie tak i przez cztery doliczone minuty walczył z bólem, ledwo będąc w stanie kopać piłkę, a w ostatnich sekundach dosłownie płakał z bólu, zakrywając twarz koszulką. Od razu po zakończeniu spotkania Drągowskim zajęli się lekarze Fiorentiny.

Początkowo z Włoch docierały pozytywne informacje na temat urazu polskiego bramkarza. Sugerowano nawet, że Drągowski zaledwie naciągnął jeden z mięśni uda, co oznaczałoby niezbyt długą przerwę w grze 24-latka, ograniczającą się głównie do nieobecności na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski.

We wtorek poinformowano, że w drużynie Paulo Sousy kontuzjowanego Drągowskiego zastąpi Radosław Majecki. Nikt jednak nie określił oficjalnie, jak poważna jest kontuzja bramkarza Fiorentiny.

Drągowski naderwał mięsień. Sześć tygodni przerwy

Niestety, ostateczna diagnoza w sprawie Bartłomieja Drągowskiego nie jest dobra. Jak się okazuje, polski bramkarz doznał naderwania mięśnia czworogłowego uda w prawej nodze. Jest to równoznaczne z sześcioma tygodniami przerwy w grze wychowanka Jagiellonii Białystok, w trakcie których w bramce Fiorentiny zastąpi go najpewniej Pietro Terracciano.

Wiele wskazuje na to, że Drągowski powinien wrócić do gry po listopadowej przerwie na kadrę, w związku z czym straci nie tylko dwa zgrupowania kadry narodowej, ale też mecze we włoskiej Serie A z Cagliari, Lazio, Spezią i Juventusem.