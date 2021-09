Zaniolo ukarany za odrażający gest w derbach Rzymu. Komisja podjęła decyzję

Włoskie media poinformowały o decyzji Komisji Dyscyplinarnej Serie A, która nie zdecydowała się na zawieszenie piłkarza, ale nałożyła na niego karę 10 tys. euro. Według raportu Nicolo Zaniolo został ukarany w ten sposób za wykonanie podczas schodzenia z boiska wulgarnego gestu skierowanego do kibiców drużyny przeciwnej. Zachowanie pomocnik AS Romy zostało uznane za naruszenie wykryte przez współpracowników Prokuratora Federalnego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Szczęsny jest krytykowany, ale ma wsparcie Allegriego. Trener stoi po jego stronie"

Nicolo Zaniolo będzie grał w następnych meczach AS Romy. Kara finansowa za odrażające sceny

W najciekawszym spotkaniu weekendu we włoskiej Serie A Lazio pokonało 3:2 Romę. W 77. minucie z boiska zszedł Nicolo Zaniolo, zastąpił go Carles Perez. Zanim jednak gwiazdor AS Romy opuścił strefę zmian, dopuścił się obscenicznego gestu w stronę kibiców rywala, którzy lżyli go z trybun. W sieci pojawił się filmik, na którym widać odpowiedź zawodnika na zaczepki kibiców. 22-latek rzucił wymowne spojrzenie w kierunku trybun, po czym chwycił się za krocze.

Nicolo Zaniolo jest piłkarzem AS Romy od 2018 roku, a jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2023/24. W bieżących rozgrywkach Serie A 22-latek rozegrał pięć meczów, w których zanotował jedną asystę. Kolejnym rywalem zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho będzie Zoria Ługańsk. Obie drużyny zmierzą się w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Mourinho grzmi po derbach Rzymu. Znalazł już winnych. "Mecz został zrujnowany"

Po sześciu ligowych kolejkach Lazio z dorobkiem 11 punktów zajmuje szóste miejsce w tabeli. AS Roma jest tuż za podium z 12 punktami na koncie.