Mourinho grzmi po derbach Rzymu. Znalazł już winnych. "Mecz został zrujnowany"

Po 11 latach przerwy Jose Mourinho wrócił do Włoch. W połowie 2010 roku portugalski trener odszedł z Interu Mediolan, natomiast przed rozpoczęciem obecnego sezonu objął stanowisko menedżera AS Romy. W szóstej kolejce Serie A przyszło mu poprowadzić swój zespół w wielkich derbach stolicy kraju.

Pięć goli w derbach Rzymu. Zalewski zadebiutował u Mourinho

Jose Mourinho narzeka na sędziów po derbowej porażce

Po końcowym gwizdku przegranego 2:3 spotkania Mourinho znalazł głównego winowajcę takiego rezultatu. - Niestety, fantastyczny mecz został zrujnowany przez sędziów i system VAR, którzy nie byli na odpowiednim poziomie - skomentował na gorąco Portugalczyk.

W dalszej części wypowiedzi były trener m.in. Realu Madryt czy Tottenhamu nie szczędził słów krytyki w stronę sędziów. - Drugi gol to powinno być na 1-1, a zrobiło się 2-0. Brak drugiej żółte kartki dla Lucasa Leivy też miał znaczenie. Myślę, że mój zespół był dzisiaj lepszy. Dominowaliśmy, sprawiliśmy Lazio ogromne problemy. Oni kontrolowali ostatnie minuty jak chcieli, ponieważ sędziowie in na to pozwolili - dodał.

Jose Mourinho pochwalił włoską piłkę

Kończąc temat sędziowania w derbowym pojedynku, Mourinho postanowił ocenił obecny poziom w Serie A do tego sprzed dekady. - Włoska piłka znacznie się poprawiła w porównaniu do 10 lat wstecz. Jakość, podejście do ofensywy, chęć wygrywania - wszystko zmieniło się na plus - zakończył.

Lazio zdecydowanie lepiej rozpoczęło niedzielny pojedynek - po 20 minutach prowadziło 2:0 po trafieniach Sergeja Milinkovica-Savica i Pedro. Cztery minuty przed przerwą kontaktowego gola strzelił Roger Ibanez. W 63. minucie na 3:1 dla gospodarzy podwyższył Felipe Anderson, a w 69. minucie wynik na 3:2 z rzutu karnego ustalił Jordan Veretout.

Po sześciu ligowych kolejkach Lazio z dorobkiem 11 punktów zajmuje szóste miejsce w tabeli. AS Roma z kolei plasuje się tuż za podium z 12 "oczkami" na koncie.