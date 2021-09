Tak Paolo Maldini zareagował na gola syna dla Milanu! Niewiarygodna historia [WIDEO]

Dodajmy, że na Stadio Alberto Picco obecny jest również Paolo Maldini, który obserwował zmagania swojego syna z trybun. Akcję ofensywną bliżej środkowej części boiska zaczął Rafael Leao, który zbiegł z piłką przed pole karne, zagrał ją do znajdującego się na skrzydle Kalulu. Obrońca Milanu dośrodkował piłkę na wysokość piątego metra, a tam wzbił się w powietrze Daniel Maldini i głową skierował ją do bramki Spezii.

Daniel Maldini strzela pierwszego gola. "Piękna sztafeta pokoleń. Minęło ponad 13 lat"

- Co za historia w tej pięknej sztafecie pokoleń - zachwycał się w trakcie spotkania Mateusz Święcicki, komentator "Eleven Sports". Pełną akcję wraz z uderzeniem oraz reakcją Paolo Maldiniego możecie obejrzeć poniżej:

Według włoskiego portalu ze statystykami "OptaPaolo" to pierwszy gol "Maldinich" od 13 lat i 179 dni. Wtedy to po raz ostatni w Serie A strzelał ojciec Daniela, Paolo Maldini. Miało to miejsce w 2008 roku, wtedy rywalem Włocha była Atalanta Bergamo. Dodajmy również, że minęło także 60 lat i 22 dni od ostatniego gola strzelonego we włoskiej ekstraklasie przez dziadka Daniela Maldiniego - Cesare (Calcio Catania, 1961 rok)

Bramka Maldiniego, który w 59. minucie opuścił boisko zmieniony przez Ismaela Bennacera, pomogła AC Milan w pokonaniu na wyjeździe Spezii 2:1. Zwycięskiego gola dla Rossonerich strzelił w 87. minucie Brahim Diaz, a jedyne trafienie dla gospodarzy zaliczył kilka minut wcześniej Daniele Verde.

Daniel Maldini występuje w seniorskiej drużynie Milanu od sierpnia 2020 roku. W poprzedni sezonie rozegrał jednak tylko 10 meczów (5 w Serie A) i nie strzelił ani jednego gola. Kontrakt Włocha obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.