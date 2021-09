Tak się to robi! Tammy Abraham wiedział, jak zyskać sympatię kibiców nowego klubu [WIDEO]

Minęły cztery tygodnie odkąd Tammy Abraham został piłkarzem AS Romy, jednak już teraz zyskuje coraz większą popularność wśród kibiców i robi to nie tylko swoją grą. Przed ostatnim meczem w Serie A z Udinese Calcio napastnik zaśpiewał klubowy hymn. Większość mogła tego nie zauważyć, jednak nagranie wideo opublikowane dzień po meczu zebrało już ponad 15,5 tys. reakcji.

Tammy Abraham śpiewa hymn AS Romy. "Mój chłopak. Najlepsza w tym człowieku jest pasja"

Niecodziennie widzi się takie zachowanie wśród piłkarzy, a szczególnie wśród tych, którzy są świeżymi nabytkami klubów. Przypomnijmy, że Tammy Abraham formalnie jest piłkarzem AS Romy od sierpnia 2021 roku. Wcześniej napastnik występował w Chelsea. Włosi musieli zapłacić za 23-latka 40 mln euro i związali się z nim kontraktem do końca czerwca 2026 roku. Dotychczas Abraham rozegrał w Serie A pięć meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.

"Mój chłopak", "Najlepsze co może być w Tammym Abrahamie, to jego pasja. Nigdy nie da z siebie mniej niż sto procent. Chelsea zawsze będzie jego domem, ale Roma sprawi, że zostanie piłkarzem takim, jakim jest mu pisane", "Dobrze widzieć, jak cieszy się piłką" - napisali kibice w komentarzach pod nagraniem.

Dodajmy, że AS Roma wygrała w czwartek z Udinese Calcio 1:0 właśnie po golu strzelonym przez Tammy'ego Abrahama. Napastnik pokonał bramkarza przeciwników w 36. minucie meczu. Anglik trafił do Włoch na prośbę Jose Mourinho, który po objęciu zespołu od razu tłumaczył, że wzmocnienia w ataku to konieczność. Obecnie AS Roma zajmuje 4. miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie drużyna prowadzona przez Portugalczyka rozegra 26 września. Będą to derby Rzymu z Lazio.