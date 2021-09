Włosi zachwyceni reprezentantem Polski! "Nigdy nie wyglądał tak dobrze"

Torino zdecydowanie lepiej rozpoczęło sezon 2021/2022 od poprzedniego. Drużyna prowadzona przez Ivana Juricia ma siedem punktów po pięciu kolejkach - dla porównania, w sezonie 20/21 Byki miały na tym etapie zaledwie jeden punkt. W piątej kolejce Serie A Torino zremisowało 1:1 z Lazio. Drużyna ze stolicy Piemontu wyszła na prowadzenie w 76. minucie po bramce Marko Pjacy, ale straciła gola w 91. minucie z rzutu karnego, który wykonywał Ciro Immobile.

Karol Linetty wystąpił w podstawowym składzie Torino w meczu z Lazio. Reprezentant Polski jest dobrze oceniany przez włoskie media. "La Gazzetta dello Sport" przyznała Linettemu "siódemkę". "Karol nigdy nie wyglądał tak dobrze, odkąd trafił do Torino. Zawsze był przydatny, często robił to, co wymaga od niego trener" - czytamy. Z kolei "La Repubblica dała mu notę 6/10. "Wygląda jak piękna kopia tego Polaka sprowadzonego w zeszłym roku. Pokonywał kilometry w środku pola jak motocykl, ale brakowało mu umiejętności wywalczenia zwycięstwa w meczu" - argumentują dziennikarze.

Tę samą notę Karol Linetty otrzymał od portali Toronews.net oraz Torinogranata.it. "Skupiał się głównie na zebraniu jak największej liczby drugich piłek, co mu się zresztą udawało. Denerwował rywali, wykonał dużo brudnej roboty dla zespołu" - pisze Toronews.net. "Nie jest pełnoetatowym ofensywnym środkowym pomocnikiem, ale dawał radę" - dodaje Torinogranata.it. Zdecydowanie najniższą ocenę (5,5) reprezentant Polski dostał od portalu Toro.it. "Był jednym z tych, których rzadko było widać tego wieczoru. Wykonuje dużo ruchów, aby odebrać piłkę, ale nie wpływa na grę tak, jak pozostali koledzy" - twierdzą Włosi.

Karol Linetty trafił do Torino we wrześniu zeszłego roku za 7,5 miliona euro z Sampdorii. Były pomocnik Lecha Poznań od tego czasu zagrał w 36 oficjalnych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę oraz zanotował taką samą liczbę asyst. Jego kontrakt z Bykami jest ważny do końca czerwca 2024 roku.