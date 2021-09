Włosi wydali jednoznaczny werdykt po meczu Zielińskiego z Sampdorią

Piotr Zieliński wraca po kontuzji do wysokiej dyspozycji. W wygranym meczu Napoli z Sampdorią (4:0) Polak po raz pierwszy w tym sezonie wpisał się na listę strzelców, co doceniły włoskie media. "Wraca właściciel środka pola", "Ten gol powinien go odblokować" - pisano po spotkaniu.

