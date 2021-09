Wraca "prawdziwy Piotr Zieliński"? Dziennikarze typują skład na mecz z Sampdorią

Cztery mecze, cztery wygranej i 10 goli strzelonych przy zaledwie dwóch straconych - takim bilansem w Serie A może pochwalić się Napoli. W tym sezonie Zieliński rozegrał zaledwie 71 minut w trzech meczach włoskiej ekstraklasy, bo dokuczały mu kłopoty zdrowotne. Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" piszą jednak, że Luciano Spalletti postawi na Polaka od pierwszej minuty w następnym meczu z Sampdorią Genua.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Jóźwiak ocenił Piotra Zielińskiego. Pomocnik reprezentacji polski mówił, również czym imponuje mu Tymoteusz Puchacz i o spełnionym marzeniu

Zieliński wraca do pierwszego składu. Pomocnik wróci do swojej formy z poprzedniego sezonu?

Włoscy dziennikarze przewidują, że do bramki Napoli wróci David Ospina. Filarami obrony będą Kalidou Koulibaly oraz Amir Rrahmani. W bocznych strefach zagrają Mario Rui i Giovanni Di Lorenzo. "Fabian Ruiz i Anguissa będą tworzyć ścianę w środku pola, a Lorenzo Insigne, Piotr Zieliński i Matteo Politano zagrają za nigeryjskim napastnikiem Victorem Osimhenem" - czytamy w artykule.

To bardzo dobra wiadomość dla polskiego pomocnika zważywszy na to, że po kontuzji wchodził on raczej na końcówki spotkań w Serie A. Dodajmy, że Zieliński ma również coś do udowodnienia włoskim kibicom. Kilka dni temu, po remisie 2:2 z Leicester w Lidze Europy, serwis casanapoli.net napisał: "To jeszcze nie jest prawdziwy Piotr. W 37. minucie zmarnował doskonałą okazję, ale pod względem fizycznym jego forma rośnie" - oceniając polskiego pomocnika na "5,5" w skali 1-10.

Włosi: Napoli nadal brakuje prawdziwego Piotra Zielińskiego

Zieliński występuje w Napoli już szósty sezon. Do tej pory rozegrał aż 243 mecze, w których strzelił 32 gole i zaliczył 28 asyst. W obecnej kadrze niewielu piłkarzy może się poszczycić dłuższym stażem (są to m.in. Lorenzo Insigne czy Kalidou Koulibaly).