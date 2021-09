"Jak Szczęsny". Włosi o Drągowskim po meczu z Interem

Wtorkowy mecz Fiorentiny z Interem Mediolan był jednym z najciekawszych w piątej kolejce Serie A. W pierwszej połowie zdecydowanie lepsi byli gospodarze, którzy wyszli na prowadzenie w 23. minucie za sprawą uderzenia Riccardo Sottila. Druga odsłona spotkania to przejęcie inicjatywy ze strony Interu, który strzelił rywalowi trzy gole - odpowiednio Matteo Darmian, Edin Dzeko oraz Ivan Perisić.

Włoskie media oceniają występ Bartłomieja Drągowskiego z Interem. Nie są zadowoleni z gry nogami

Bartłomiej Drągowski wystąpił w podstawowym składzie Fiorentiny w meczu z Interem Mediolan. Mimo straty trzech bramek bramkarz jest w miarę dobrze oceniany przez włoskie media. Zdecydowanie najniższą ocenę (5,5) otrzymał od portalu violanews.com. "Bardzo dobrze interweniował przy strzale Calhanoglu z rzutu wolnego. Była to jednak jedyna parada w pierwszej połowie, w której nie popełnił błędu. W drugiej połowie wyglądało to dużo gorzej, a sam wiele zaryzykował, oddając piłkę do Alexisa Sancheza. Popełnił kilka błędów przy straconych bramkach" - czytamy.

Pozostałe gazety i portale przyznały Drągowskiemu "szóstkę". "Był uważny przy rzucie wolnym Calhanoglu, ale dyskretny w grze. Nie mógł nic zrobić przy trzech golach" - pisze włoski Eurosport. "Calhanoglu nie zaskoczył go przy rzucie wolnym. Niewiele mógł zrobić. Nogami grał tak jak Wojciech Szczęsny" - dodaje "Corriere della Sera".

Podobnie reprezentanta Polski oceniła chociażby "La Gazzetta dello Sport". "Był uważny przy strzale Calhanoglu. Nie była to łatwa interwencja, bo Turek uderzył precyzyjnie. Pod koniec meczu był uważny przy strzale Brozovicia. Nerwowy w grze nogami" - argumentuje gazeta. Notę 6/10 bramkarz otrzymał także od portalu calciomercato.com. "Precyzyjny przy obronie rzutu wolnego, Niewiele mógł zrobić przy strzale Darmiana z bliskiej odległości i przy uderzeniu Dzeko. Później popełnił błąd, podając do Sancheza, ale Chilijczyk uderzył ponad bramką" - dodaje.