No w końcu! Co za interwencja Szczęsnego. Polak uratował Juventus [WIDEO]

W hicie czwartej kolejki Serie A Juventus zremisował 1:1 z AC Milanem po trafieniach Alvaro Moraty oraz Ante Rebicia. Spotkanie było interesujące z perspektywy polskich kibiców głównie za sprawą występu Wojciecha Szczęsnego.

Polski bramkarz był w ostatnich tygodniach bardzo mocno krytykowany przez włoskie media. Szczęsny popełniał błędy w ligowych meczach z Udinese i Napoli, co kosztowało utratę punktów. - Wojtek to absolutnie wartościowy bramkarz, niezawodny, znajdujący się w europejskiej czołówce. Gdyby ktoś powiedział mi, że popełni trzy rażące błędy w trzech kolejnych meczach, to bym mu nie uwierzył - bronił go w tygodniu Massimilliano Allegri.

W tygodniu Szczęsny zachował czyste konto w spotkaniu z Malmö. Co prawda w niedzielę z Milanem puścił gola, ale w 85. minucie popisał się świetną interwencją, którą uchronił Juventus od porażki. W pole karne wbiegł niekryty Pierre Kalulu, który z kilku metrów uderzył w światło bramki. Polak wyszedł z bramki, czym zamknął światło bramki. Dodatkowo wykazał się refleksem i wybronił mocne uderzenie.

Po remisie w ligowym klasyku AC Milan zajmuje pierwsze miejsce z 10 punktami na koncie po czterech kolejkach. Juventus jest natomiast 18. w tabeli z dwoma punktami na koncie i bilansem bramkowy 4:6. W następnej serii gier Turyńczycy zagrają ze Spezią na wyjeździe.