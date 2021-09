Oficjalnie: Polski napastnik w Interze Mediolan. Był niezwykle skuteczny w zeszłym sezonie

Jan Żuberek jest synem Dzidosława Żuberka, który występował w takich klubach, jak Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław czy ŁKS Łódź. Napastnik grał w dwóch meczach kwalifikacyjnych do Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi United - pierwsze spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a w rewanżu United wygrało 2:0 po golach strzelonych przez Ryana Giggsa oraz Andy'ego Cole'a.

Oficjalnie: Jan Żuberek piłkarzem Primavery Interu Mediolan. Wcześniej grał w SPAL

Pierwsze informacje o transferze Jana Żuberka do Interu Mediolan pojawiły się 20 sierpnia za sprawą Gianluigiego Longariego ze Sportitalii. O finalizacji transferu poinformował sam zawodnik za pośrednictwem mediów społecznościowych. "To dla mnie wielki honor, ale też przyjemność być częścią tego prestiżowego oraz utytułowanego klubu" - napisał Żuberek.

Jan Żuberek będzie występował w Interze w zespole Primavery - rozgrywek zawodników do lat 19. 17-latek znalazł się na liście 40 zawodników zgłoszonych przez Nerazzurrich do rozgrywek Młodzieżowej Ligi Mistrzów. Napastnik w ostatnim sezonie grał dla ekipy SPAL do lat 17, w której zdobył 10 bramek i zanotował dwie asysty w 15 spotkaniach. Żuberek jest wychowankiem Akademii Piłkarskiej Talent Białystok.

Jan Żuberek jest też pierwszym polskim zawodnikiem w Primaverze Interu Mediolan od 2015 roku. Ostatnim piłkarzem z Polski w ekipie Nerazzurrich był Dawid Smug, obecnie bramkarz pierwszoligowego Stomilu Olsztyn. W drużynie Interu do lat 17 występuje też młodzieżowy reprezentant Polski, Tommaso Guercio.