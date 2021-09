To już pewne! Gwiazda Romy przedłuży kontrakt. Potwierdził to już nawet Mourinho

AS Roma pokonała 5:1 CSKA Sofia w spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Dwie bramki w tym spotkaniu strzelił kapitan gospodarzy Lorenzo Pellegrini. Włoch został tym samym pierwszym zawodnikiem w historii, który strzelał gole w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji. Do tego Pellegrini został pierwszym pomocnikiem z lig TOP 5, który w sezonie 2021/2022 strzelił co najmniej pięć goli.

Fabrizio Romano poinformował, że Lorenzo Pellegrini przedłuży umowę z Romą. Klub przygotował dla zawodnika nowy kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. Z umowy zniknie klauzula odstępnego, która była aktywna także w minionym oknie transferowym - mowa o kwocie 30 milionów euro. Obecny kontrakt Pellegriniego z Romą jest ważny tylko do końca czerwca przyszłego roku.

Sytuację kontraktową kapitana Giallorossich skomentował także trener Jose Mourinho. Zdaniem The Special One do prolongaty powinno dojść w przeciągu najbliższych kilku dni. "Lorenzo Pellegrini rośnie, a wraz z nim cała drużyna. Lorenzo powiedział mi, że za kilka dni podpisze nowy kontrakt z Romą" - powiedział Portugalczyk po zakończeniu meczu z CSKA Sofia.

Lorenzo Pellegrini występuje w pierwszym zespole Romy od lipca 2017 roku, kiedy to opuścił US Sassuolo za kwotę dziesięciu milionów euro. Od tego czasu pomocnik zagrał w 158 oficjalnych spotkaniach dla Lupich, w których zdobył 26 bramek oraz zanotował 36 asyst.