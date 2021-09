Real Madryt ma plan na pozbycie się Hazarda. "Na kilka miesięcy odciąży listę płac"

Juventus poszukiwał następcy Cristiano Ronaldo w ostatnich dniach letniego okna transferowego. Hiszpańska gazeta "Marca" wówczas informowała o możliwym wypożyczeniu Edena Hazarda, natomiast Real Madryt finalnie nie wyraził na to zgody. Ostatecznie padło na Moise Keana, który odszedł z Evertonu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za łączną kwotę 38 milionów euro.

Portal todofichajes.com poinformował, że Carlo Ancelotti nie jest przekonany, co do przydatności Edena Hazarda w pierwszym zespole Realu Madryt. Królewscy z chęcią wypożyczą w styczniu reprezentanta Belgii, aby nieco zaoszczędzić na jego pensji. Hiszpanie uważają, że Hazard może dołączyć do Juventusu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2021/2022.

Dla drużyny ze stolicy Piemontu może to być okazja, aby poprawić występy zespołu, a do tego będą mogli uzyskać sporo środków ze sprzedaży koszulek z nazwiskiem byłego zawodnika Chelsea. Eden Hazard będzie mógł też odbudować formę w nowym otoczeniu. Belg w Realu zarabia 11 milionów euro netto rocznie plus bonusy. "Marca" w maju tego roku informowała, że Los Blancos mogą sprzedać Hazarda za około 50 milionów euro.

Eden Hazard dołączył do Realu Madryt w lipcu 2019 roku za 115 milionów euro z Chelsea. 113-krotny reprezentant Belgii zagrał 47 spotkań dla Królewskich we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował dziewięć asyst. Jego umowa z Realem jest ważna do końca czerwca 2024 roku.