Włoskie media grzmią o Szczęsnym. "Stracił swoją wiarygodność'

Trzy mecze, dwie porażki, jeden remis i aż pięć straconych bramek - tak mizernie prezentuje się bilans Juventusu w Serie A. Jednym z głównych winowajców obecnej sytuacji jest Wojciech Szczęsny, który jest bez formy już od co najmniej pół roku. W ciągu kilku lat stał się czołowym bramkarzem na Półwyspie Apenińskim, ale w ostatnim czasie bardzo konsekwentnie niszczy swoją reputację kolejnymi wpadkami. Trener Massimiliano Allegri wciąż chce na niego stawiać, ale dziennikarze domagają się już zmian w bramce Juve.

Szczęsny w ogniu krytyki

- Szczęsny to świetny bramkarz, nadal będzie numerem jeden. Miał dobre mecze, ale w starciu z Napoli nie złapał piłki. We wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Malmo Wojtek znowu stanie między słupkami i musi dobrze zagrać - stwierdził Allegri, choć już niektórzy kibice domagają się szansy dla Mattii Perina, rezerwowego bramkarza.

- Przez lata był synonimem solidności, dziś stał się najbardziej krytykowanym bramkarzem we Włoszech. Jego błąd w meczu z Napoli jest bardzo niepokojący, jednak Allegri przekonuje, że Szczęsny będzie grał dalej - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

- W tym momencie Szczęsny całkowicie stracił swoją wiarygodność i trzeba go błyskawicznie zastąpić. Wciąż nie można pogodzić się z decyzją o pozbyciu się Gianluigiego Buffona. Szczęsny to dobry bramkarz, ale jego seria fatalnych i zawstydzających błędów trwa już za długo. To przecież zaczęło się w ostatnim sezonie. Słabsza gra nogami to jego najmniejszy problem w tym momencie, tu chodzi o coś więcej. On musi odpocząć, czas postawić na Mattię Perrina - uważa Marcello Chirico z calciomercato.it.

W poprzednim sezonie Buffon był lepszy

W minionym sezonie w bramce Juventusu lepiej spisywał się Gianluigi Buffon. Latem weteran wrócił do Parmy, ale Szczęsny znów jest w dołku. Na Euro 2020 zagrał poniżej oczekiwań, a o początku sezonu w Serie A chciałby zapomnieć.