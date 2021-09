Juventus rozpoczął operację "nowy bramkarz". Jest kolejny kandydat. Szczęsny na wylocie?

Słaba dyspozycja Wojciecha Szczęsnego w ostatnich tygodniach sprawia, że w mediach coraz częściej pojawiają się kolejne spekulacje na temat przyszłości polskiego bramkarza i pozycji numer jeden między słupkami Juventusu. Pojawiają się nazwiska piłkarzy, którzy mogliby ewentualnie zastąpić reprezentanta Polski.

Dalsza kariera Szczęsnego w Juventusie zagrożona? Jest nowy kandydat do zastąpienia Polaka

Portal todofichajes.com poinformował, że Juventus rozpoczął poszukiwania nowego bramkarza. "Wojciech Szczęsny jest obecnie bramkarzem Juventusu, ale w rzeczywistości jego występy są kwestionowane w każdym meczu. Po tym, jak latem nie udało się podpisać kontraktu z Gigio Donnarummą, włoska drużyna rozpoczęła poszukiwania nowego bramkarza, który zastąpiłby reprezentanta Polski i chociaż opcja pozyskania Keylora Navasa jest nadal aktualna, to innym kandydatem jest Davida de Gea" - przekazali dziennikarze portalu.

David de Gea ma obecnie ważny kontrakt z Manchesterem United do końca czerwca 2023 roku. Hiszpan otrzymuje w ekipie z Old Trafford jedną z najwyższych pensji, więc według doniesień portalu, w lecie przyszłego roku Manchester United będzie miał jedną z ostatnich szans, aby coś na nim zarobić. Zatrudnienie Hiszpana mogłoby kosztować Juventus nawet mniej niż 15 mln euro.

"Juventus potrzebuje nowego bramkarza, który wniesie coś innego i jest bardziej pewny siebie niż Polak, więc podpisanie kontraktu z byłym golkiperem Atletico Madryt byłoby częścią planów transferowych United" - dodali dziennikarze.

W sobotę Wojciech Szczęsny popełnił kolejny błąd w przegranym 1:2 wyjazdowym spotkaniu z Napoli. Polak niepewnie interweniował przy strzale z dystansu Lorenzo Insigne i wypuścił piłkę wprost pod nogi Matteo Politano. Ten z zimną krwią wykorzystał okazję i dał prowadzenie swojej drużynie.

- To, co dzieje się ze Szczęsnym, nie jest normalne i trudno to zrozumieć. Myślę, że fani w Turynie i w Polsce nie przepadają za nim i on to czuje, wywierając na siebie dużą presję. Nigdy nie jest dobrze, jeśli bramkarz z dużo myśli, ponieważ traci wtedy błyskotliwość i gorzej reaguje. Wierzę, że przerwa może mu teraz dobrze zrobić, zarówno w Juve, jak i w reprezentacji. A w przyszłości musi pomyśleć o opuszczeniu Turynu - powiedział Jan Tomaszewski na łamach "Corriere della Sera".

Wcześniej Szczęsny nie popisał się w spotkaniu Serie A z Udinese (2:2). W pierwszym meczu sezonu z Juventus prowadził już 2:0, ale roztrwonił przewagę. Najpierw Polak nie utrzymał piłki w rękach po niegroźnym strzale, przez co sprokurował rzut karny. Potem wdał się w drybling, który również skończył się fatalnie dla jego zespołu.

Kolejne spotkanie Juventus zagra już w środę. Drużyna z Turynu zmierzy się na wyjeździe z Malmoe w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Trener Massimiliano Allegri już zapowiedział, że nie ma zamiaru zmieniać bramkarza.

- Szczęsny to świetny bramkarz, nadal będzie numerem jeden. Miał dobre mecze, ale dziś nie złapał piłki. We wtorkowym starciu Ligi Mistrzów z Malmo Wojtek znowu stanie między słupkami i musi dobrze zagrać - powiedział Allegri. - Na Szczęsnym można polegać, ma długi kontrakt i wierzymy w niego - dodał w rozmowie z "Tuttosport" dyrektor sportowy klubu, Federico Cherubini.