Szaleństwo Jose Mourinho. "Jakbym miał 10, 12 lub 14 lat, a nie 58". Mistrz [WIDEO]

AS Roma udanie zainaugurowała rozgrywki Serie A. W dwóch pierwszych meczach zespół ze stolicy Włoch zdobył sześć punktów. W trzeciej kolejce na drodze Romy stanęło Sassuolo. W 27. minucie Roma wyszła na prowadzenie po golu Cristante, ale w 57. minucie wyrównał Djuricić.

Wynik 1:1 utrzymywał się do 91. minuty. Wtedy Stephan El Shaarawy uderzył nie do obrony z obrębu pola karnego w kierunku dalszego słupka. Piłka odbiła się od obramowania i wpadła do bramki, zapewniając Romie trzy punkty. Na Stadio Olimpico zapanowało szaleństwo – autor gola pobiegł cieszyć się razem z kibicami, dołączyła do niego reszta zespołu. Euforia ogarnęła także szkoleniowca ekipy gospodarzy, Jose Mourinho. Trener na sprincie pobiegł do swoich piłkarzy cieszyć się razem z nimi. Dla niego to był wyjątkowy mecz, bo 1000. w roli szkoleniowca.

- Okłamałem wszystkich. Spędziłem tydzień wmawiając nawet sobie, że mój tysięczny mecz nie jest dla mnie ważny, ale bardzo się bałem przegranej. Wygraliśmy i biegałem jak dziecko, ponieważ dzisiaj czułem się, jakbym miał 10, 12 lub 14 lat, a nie 58 – opowiadał rozemocjonowany Mourinho po meczu.

- Mogło skończyć się 6:6, 7:7. Rui Patricio (bramkarz Romy – red.) miał dwie cudowne interwencje, my nie wykorzystaliśmy kilku szans. Niezwykły mecz, niesamowite emocje – powiedział portugalski trener. Dodał również, że przeprosił trenera Sassuolo za swój sprint. – Zagrali fantastyczny mecz – pochwalił rywali Mourinho.

Mecz z Sassuolo to 1000. mecz Mourinho w roli szkoleniowca i jego 639. wygrana. Portugalczyk w swojej karierze sięgnął po 25 różnych trofeów. Karierę pierwszego trenera rozpoczął w Benfice w 200 roku. Potem trenował zespół Uniao Leiria, a od 2001 roku FC Porto. Z tym klubem sięgnął po Ligę Mistrzów. Potem był szkoleniowcem Chelsea (dwukrotnie), Interu Mediolan, Realu Madryt, Manchesteru United i Tottenhamu.

