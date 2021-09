Wielki powrót Zlatana Ibrahimovicia. AC Milan idzie jak burza [WIDEO]

AC Milan pokonał 2:0 Lazio w niedzielnym hicie Serie A. Pierwszego gola dla zawodników z Mediolanu w 45. minucie zdobył Rafael Leao, który wykorzystał podanie Ante Rebicia. A w szóstej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy Franck Kessie nie strzelił także rzutu karnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądają relacje na linii Sousa-Lewandowski [SEKCJA PIŁKARSKA]

W 60. minucie stało się jednak coś, na co czekał cały każdy kibic Rossonerich. Na boisku pojawił się długo nieobecny Zlatan Ibrahimović i już zaledwie siedem minut później Szwed podwyższył wynik na 2:0. Architektem tego gola znowu był Ante Rebić, który kapitalnie rozprowadził akcję Milanu.

Ibrahimović wraca po długiej kontuzji

Ibrahimović doznał kontuzji w spotkaniu 35. kolejki minionego sezonu Serie A z Juventusem. Szwed musiał przedwcześnie opuścić boisko z powodu urazu kolana i jak się okazało, był to bardzo poważny uraz, który wykluczył go także z udziału w Euro 2020, a także z przygotowań do sezonu 2021/2022.

W minionym sezonie Ibrahimović był najlepszym strzelcem Milanu. Rozegrał 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 17 bramek i zaliczył trzy asysty. Między innymi dzięki świetnej postawie Szweda klub z Mediolanu został wicemistrzem Włoch i wrócił po długiej przerwie do Ligi Mistrzów.

Po trzech meczach Milan ma komplet zwycięstw i dziewięć punktów na koncie. Milan strzelił siedem goli i stracił zaledwie jednego. Tyle samo punktów ma Napoli Piotra Zielińskiego.