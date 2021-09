Co za gol! Cudeńko w Serie A. "Lepiej się nie dało" [WIDEO]

Chociaż latem Inter Mediolan przeszedł małą rewolucję, to początek obecnego sezonu może zaliczyć do udanych. Mimo że z klubu odszedł trener Antonio Conte, obrońca Achraf Hakimi i napastnik Romelu Lukaku, to drużyna prowadzona już przez Simone Inzaghiego zaimponowała w dwóch pierwszych meczach tego sezonu.

W pierwszej kolejce Inter pokonał u siebie Genoę aż 4:0, a tydzień później wygrał na wyjeździe z Hellasem Werona 3:1. Inter znalazł się w gronie pięciu drużyn, które na otwarcie sezonu wygrały dwa spotkania. Cztery pozostałe to Napoli, Lazio, Roma oraz Milan.

W niedzielę o godzinie 12:30 zespół Inzaghiego rozpoczął mecz 3. kolejki. Tym razem Inter zagrał na wyjeździe z Sampdorią Genoa. I mecz ten zaczął się dla niego wybitnie dobrze.

Cudowny gol Dimarco

Goście objęli prowadzenie już w 18. minucie. Wszystko dzięki kapitalnemu uderzeniu Federico Dimarco z rzutu wolnego. 23-letni obrońca popisał się fenomenalną bombą, która wylądowała w okienku bramki Emila Audero.

- Cudowna, cudowna bramka! Lepiej się tego uderzyć nie dało! - powiedział komentujący ten mecz w stacji Eleven Sports Tomasz Zeliński.

Inter cieszył się prowadzeniem 15 minut. W 33. minucie do wyrównania doprowadził Maya Yoshida. Tuż przed przerwą ponowne prowadzenie gościom dał jednak Lautaro Martinez.

Dimarco jest wychowankiem Interu. 23-latek w swojej karierze był już wypożyczany do Ascoli, Empoli, Parmy i Hellasu Werona. Mecz z Sampdorią był pierwszy, jaki zawodnik rozpoczął w wyjściowym składzie w tym sezonie. W poprzednich dwóch Dimarco pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych.