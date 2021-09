Burza we Włoszech po błędzie Wojciecha Szczęsnego. Gromy. "Zmiażdzył początek"

Wojciech Szczęsny zdecydowanie nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Wydawało się, że nowy sezon będzie także nowym otwarciem dla polskiego bramkarza, ale jest zupełnie inaczej. 31-latek jest jednym z głównych winowajców słabej postawy Juventusu w pierwszych kolejkach Serie A. Drużyna z Turynu w rozegranych dotychczas spotkaniach zdobyła zaledwie jeden punkt.

Gromy spadają na Szczęsnego. "Zmiażdżył początek sezonu Juventusu"

W sobotę Wojciech Szczęsny popełnił kolejny błąd w przegranym 1:2 wyjazdowym spotkaniu z Napoli. Polak niepewnie interweniował przy strzale z dystansu Lorenzo Insigne i wypuścił piłkę wprost pod nogi Matteo Politano. Ten z zimną krwią wykorzystał okazję i dał prowadzenie swojej drużynie.

Legenda Juventusu grzmi po błędzie Wojciecha Szczęsnego. "Tak nie może być"

Po kolejnym fatalnym występie Szczęsnego w Juventusie eksperci rozpętali burzę w mediach i nie oszczędzają polskiego bramkarza. Dyrektor telewizji "Tele Lombardia" Fabio Ravezzani nie przebierał w słowach oceniając dyspozycję golkipera i zaapelował o posadzenie go na ławce. - Błędów Szczęsnego jest za dużo. W pojedynkę zmiażdżył początek sezonu Juve. Zatrzymanie go na kolejne kilka tygodni to będzie akt współczucia. Nie można tego odkładać z troski o niego i resztę zespołu - stwierdził Ravezzani.

W podobnym tonie na temat Szczęsnego wypowiadał się także znany dziennikarz dziennika "Corriere dello Sport". Według niego postawienie na Polaka było ogromnym błędem dla nowego szkoleniowca Juventusu Massimiliano Allegriego. - Szczęsny staje się bardzo poważnym problemem dla Allegriego - podkreślił.

Juventus stracił cierpliwość do Wojciecha Szczęsnego? Włosi piszą o wielkim transferze

Kolejne spotkanie Juventus rozegra już w środę. Drużyna z Turynu zmierzy się na wyjeździe z Malmoe w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bardzo prawdopodobne, że tym razem Massimiliano Allegri postawi między słupkami rezerwowego dotychczas Matteo Perina.