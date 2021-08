Kolejny Polak w Serie A! Transfer potwierdzony. "Doskonała technika. Gotowy na włoską przygodę"

- Doskonała technika i wielka fizyczność, co potwierdza jego 189 cm wzrostu, Kiwior jest jednym z fundamentów młodzieżowej reprezentacji Polski, a teraz jest gotowy na swoją nową włoską przygodę z Orłami - chwalą Jakuba Kiwiora w Spezii Calcio podczas ogłoszenia transferu. Według wcześniejszych informacji Włosi zapłacili za 21-latka, który wcześniej grał w słowackiej Żylinie, trzy miliony euro.

Serie A z kolejnym Polakiem! Kiwior oficjalnie w Spezii Calcio

To jeden z największych transferów w historii klubu - przed tym sezonem do klubu z Toulouse przyszli Janis Antiste za 4,5 mln euro oraz Kelvin Amian za 3,2 mln euro. W sezonie 2013/14 Siena dostała 3 mln euro za Niccolo Giannettiego.

Jakub Kiwior to reprezentant młodzieżowych reprezentacji Polski (od niedawna gra w kadrze do lat 21, w której rozegrał pięć spotkań). Środkowy obrońca kilka lat temu przeszedł z GKS-u Tychy do Anderlechtu, w którego drużynach młodzieżowych spędził trzy lata i w 2019 roku przeszedł do słowackiego klubu Podbrezova, a następnie do Żyliny za 250 tys. euro. W poprzednim sezonie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Żyliny - łącznie rozegrał w trzeciej drużynie poprzedniego sezonu ligi słowackiej 60 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył pięć asyst.

Dodajmy, że to kolejny Polak sprowadzony do Spezii w obecnym okienku transferowym. Kilka dni temu informowaliśmy o transferze Arkadiusza Recy. - Cieszę się, że związałem się z tym klubem. Działacze Spezii bardzo o mnie zabiegali. Nie mogę się doczekać aż dołączę do drużyny - powiedział Reca.