Juventus ujawnił, ile United zapłaciło za Cristiano Ronaldo! I ma już następcę. Oficjalnie

Juventus we wtorek pożegnał Cristiano Ronaldo i poinformował o szczegółach transakcji, zgodnie z którą Portugalczyk przeniósł się do Manchesteru United. Jednocześnie potwierdzono, że do Włoch trafił już jego następca.

3 Fot. Luca Bruno / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl