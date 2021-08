Kolejny Polak zagra w Serie A! Jeden z najwyższych transferów w historii klubu

Jakub Kiwior to reprezentant młodzieżowych reprezentacji Polski (od niedawna gra w kadrze do lat 21, w której rozegrał pięć spotkań). Środkowy obrońca kilka lat temu przeszedł z GKS-u Tychy do Anderlechtu, w którego drużynach młodzieżowych spędził trzy lata i w 2019 roku przeszedł do słowackiego klubu Podbrezova, a następnie do Żyliny za 250 tys. euro. W poprzednim sezonie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Żyliny - łącznie rozegrał w trzeciej drużynie poprzedniego sezonu ligi słowackiej 60 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył pięć asyst. Na jego postawę zwróciła uwagę Spezia, która zapłaci za niego jedne z największych pieniędzy w swojej historii.

Jakub Kiwior będzie kosztował ponad 3 mln euro

3 miliony euro wraz z bonusami - tyle według "Sportowych Faktów" zapłaci Spezia za polskiego obrońcę. To jeden z największych transferów w historii klubu - przed tym sezonem do klubu z Toulouse przyszli Janis Antiste za 4,5 mln euro oraz Kelvin Amian za 3,2 mln euro. W sezonie 2013/14 Siena dostała 3 mln euro za Niccolo Giannettiego.

W poprzednim sezonie Spezia jako beniaminek zajęła 15. miejsce w Serie A. Niedawno do ekipy, którą przejął Thiago Motta - były znakomity pomocnik m.in. Barcelony czy Interu Mediolan - przyszedł Arkadiusz Reca z Atalanty Bergamo.