Kto zostanie następcą Cristiano Ronaldo? Juventus planuje sensacyjny transfer

Tegoroczne letnie okienko transferowe jest zdecydowanie jednym z najciekawszych w ostatnich latach, a być może nawet w całej historii. Do niedawna nikt sobie nie wyobrażał, że zarówno Leo Messi jak i Cristiano Ronaldo zmienią kluby jednego lata. Do tego zaraz może dojść do równie głośnych przenosin Kyliana Mbappe do Realu Madryt.

Juventus szuka kolejnych wzmocnień ofensywy. Chcą zawodnika PSG

Najbardziej spektakularny zwrot akcji miał jednak miejsce w przypadku transferu Cristiano Ronaldo. Portugalczyk dość niespodziewanie odszedł z Juventusu i powrócił do Manchesteru United. Angielski klub zapłacił oczekiwane przez Juventus 20 milionów euro i podpisał kontrakt z Portugalczykiem.

W Juventusie natomiast nikt nie wydaje się specjalnie przejmować odejściem Cristiano Ronaldo. Media od dawna donosiły, że władze włoskiego klubu chcą się pozbyć Portugalczyka przede wszystkim ze względu na jego gigantyczną pensję, która poważnie obciążała budżet. Dlatego już kolejnego dnia po odejściu 36-latka pojawiły się informacje na temat jego następcy, którym miał zostać Moise Kean.

Co prawda transfer Włocha jest jeszcze możliwy, ale wszystko wskazuje na to, że Juventus poszukuje jeszcze jednego wzmocnienia ofensywy. Według informacji znanego francuskiego dziennikarza Loica Tanziego z "RMC Sport" władze turyńskiego klubu walczą o pozyskanie Mauro Icardiego. 28-latek ma być chętny na przenosiny do Włoch, ponieważ w PSG może mieć ogromne problemy z regularną grą. Według portalu "Transfermarkt" Argentyńczyk jest wart 40 milionów euro.