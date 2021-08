Oficjalnie: Cristiano Ronaldo odchodzi z Juventusu! Allegri komentuje transfer

Transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru City wydaje się kwestią najbliższych dni. Juventus zainkasuje za Portugalczyka 25-30 milionów euro, a w jego miejsce przyjdzie jeden z dwójki Moise Kean (Everton) – Gianluca Scamacca (Sassuolo). Ronaldo podpisze kontrakt z Obywatelami do końca czerwca 2023 roku, a za sezon zarobi 20 milionów euro. Prawdopodobnie drużynę mistrzów Anglii opuści Raheem Sterling, o czym poinformował Fabrizio Romano.

REKLAMA

Zobacz wideo "Myślę, że Milik nie zapomniał o Juventusie, a Juventus o nim"

Massimiliano Allegri zabrał głos ws. transferu Cristiano Ronaldo. "Zmiany to część życia"

Trener Massimiliano Allegri wziął udział w konferencji prasowej przed sobotnim meczem Juventusu z Empoli. Włoch został wprost zapytany o sytuację związaną z Cristiano Ronaldo. – Wczoraj Cristiano mi przekazał, że nie chce już grać w Juventusie. Z tego powodu nie zostanie powołany na jutrzejszy mecz. Rzeczy się zmieniają, to część życia. Najważniejszy jest Juventus, życie toczy się dalej. Cristiano dał swój wkład w zespół, był zawsze gotowy, a teraz odchodzi. Należy mu podziękować za to, co dla nas zrobił. Był przykładem dla młodych piłkarzy, my za to idziemy dalej – powiedział.

Allegri został też zapytany o możliwość powrotu Moise Keana do Juventusu, ale szybko uciął temat. "Moise gra dla Evertonu, nie zamierzam o nim rozmawiać, nie ma to sensu. Szukamy na rynku gracza, który polepszy nasz zespół, w przeciwnym razie pozostaniemy w takim składzie" – skwitował. W przypadku Keana prawdopodobnym scenariuszem wydaje się wypożyczenie z opcją wykupu po zakończeniu sezonu.

Cristiano Ronaldo występował w Juventusie w latach 2018-2021, kiedy to za 117 milionów euro opuścił Real Madryt. Napastnik wystąpił w 134 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 101 bramek oraz zanotował 22 asysty.