Arkadiusz Reca zmienia klub. Z obowiązkiem wykupu. Zostały tylko testy medyczne

26-latek przeniósł się do Włoch w 2018 roku, kiedy to Atalanta zapłaciła za niego Wiśle Płock niecałe cztery miliony euro. W klubie z Bergamo nie zdołał jednak przebić się do pierwszego składu, rozgrywając w jego barwach zaledwie pięć spotkań. Efektem były dwa kolejne wypożyczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Reca: To była jedna z piękniejszych chwil w życiu

Problem Piotra Zielińskiego. Kontuzja jest poważniejsza niż zakładano

Kilka klubów walczyło o Recę

Od pewnego czasu Polak otrzymywał oferty z kilku różnych kierunków. W pewnym momencie bardzo blisko sprowadzenia Polaka była Spezia, jednak w ostatniej chwili do gry włączyła się Fiorentina. Władze klubu z Florencji miały być zdecydowane na 26-latka, ale ostatecznie z transferu nic nie wyszło.

Jak poinformował Piotr Koźmiński z "WP Sportowe Fakty", reprezentant Polski jest tym samym bliski przenosin do Spezii. 26-latek jest ponoć o krok od podpisania umowy z drużyną z Serie A. W czwartek ma przejść testy medyczne, po których złoży podpis pod kontraktem.

Arkadiusz Reca o krok od Spezii

Wiadomo również, że Arkadiusz Reca trafi do nowego klubu na zasadzie wypożyczenia, jednak nie wróci do Bergamo, bowiem Spezia będzie miała obowiązek jego wykupienia. Na tej podstawie Atalanta otrzyma za niego cztery miliony euro, co jest nieco wyższą kwotą, niż wydała na jego sprowadzenie w 2018 roku (3,7 mln euro).

Arkadiusz Reca stawiał pierwsze piłkarskie kroki w młodzieżowym, a następnie seniorskim zespole Chojniczanki Chojnice. W kolejnych latach reprezentował barwy Korala Dębnica, Floty Świnoujście i właśnie Wisły Płock, z której trafił do Atalanty. Ostatnie dwa sezony spędził na wypożyczeniu odpowiednio w SPAL i Crotone.

Kolejny wielki polski talent przenosi się do Włoch. Kolonia się powiększa

26-latek ma także za sobą 14 występów w reprezentacji Polski. Paulo Sousa nie zdecydował się jednak powołać go na Euro 2020.