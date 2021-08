Cristiano Ronaldo zmienia klub! Jest porozumienie.. Hit nad hity. "Deal done"

Przez długi czas wydawało się, że trwające okienko transferowe nie będzie obfite w wielkie transfery, bo budżety wielu klubów wciąż cierpią przez skutki pandemii. Tymczasem Leo Messi i Sergio Ramos wylądowali w Paris Saint Germain, Kylian Mbappe jest o krok od Realu Madryt, a Juventus niemal na pewno sprzeda Cristiano Ronaldo do Manchesteru City! - Cristiano o krok od wyjazdu do Manchesteru, ale City, by pracować z Guardiolą. Zobaczymy, jak to przyjmą kibice z Old Trafford - napisał na Twitterze Manu Sainz, dziennikarz hiszpańskiego "AS-a", który zazwyczaj jest świetnie poinformowany w tematach związanych z CR7.

- Ronaldo w City? Obie strony dogadane! - dodaje portugalski dziennikarz Gonçalo Lopes.

W czwartek doszło do spotkania Jorge Mendesa, agenta Ronaldo, z władzami Juventusu. Portugalczyk ma jeszcze rok ważnego kontraktu, więc Stara Dama jest gotowa go sprzedać, ale tylko na "własnych warunkach", jak donosi Gianluca Di Marzio, król plotek transferowych. Juve zaakceptuje ofertę City w wysokości 25-30 milionów euro. A sam piłkarz miałby w Anglii zarobić około 20 mln euro rocznie, czyli o 10 mln mniej niż pobiera od Juve.

Jest chętny na transfer Cristiano Ronaldo! "Niekomfortowa sytuacja"

Ronaldo w City, a co na to United?

W City CR7 spotkałby kolegów z reprezentacji, jak: Joao Cancelo, Bernardo Silva c

Juventus szykuje się na odejście Cristiano Ronaldo? Klub ma trzech następców

zy Ruben Dias. Spotkałby też Pepa Guardiolę, z który miał dość napięte stosunki, gdy Pep trenował Barcelonę, a Ronaldo strzelał gole dla Realu.

Nie można jednak zapominać, że Ronaldo przez wiele lat był związany z Manchesterem United, więc przejście do lokalnego rywala zostałoby potraktowane jako zdrada przez kibiców.

Kto zastąpi Ronaldo w Juventusie?

Spekuluje się o możliwym wypożyczeniu Mauro Icardiego z PSG lub Moise Keana z Evertonu, który jest wychowankiem Juve. Inną opcją może być wymiana Ronaldo na Bernardo Silvę, 27-letniego reprezentanta Portugalii.