Juventus szykuje się na odejście Cristiano Ronaldo? Klub ma trzech następców

Sytuacja Cristiano Ronaldo wydaje się być dość skomplikowana, ponieważ co chwile docierają nowe informacje. Kilka dni temu "The Athletic" pisało, że w Manchesterze City pojawił się temat Portugalczyka w klubie, a według najnowszych doniesień "After Foot RMC" pięciokrotny laureat Złotej Piłki powiedział kolegom z turyńskiej szatni, że chce przejść tylko do mistrza Anglii.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz o odejściu Juranovicia: To się szybko potoczyło. Odszedł z klasą

Cristiano Ronaldo jednak opuści Juventus? Włosi zbroją się na pożegnanie Portugalczyka

Możliwe odejście Ronaldo sprawiło, że władze Juventusu rozpoczęły poszukiwania następcy 36-latka. Włoskie gazety piszą o trzech nazwiskach. Jednym z kandydatów ma być Luka Jović. Napastnik dołączył do Realu Madryt w 2019 roku, jednak nie odegrał w nim kluczowej roli. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Eintrachcie Frankfurt. W Bundeslidze rozegrał 18 meczów, w których strzelił cztery gole.

Cristiano Ronaldo opuścił trening Juventusu [WIDEO]

Następnym piłkarzem typowanym dla Juventusu jest Moise Kean występujący w Evertonie. Anglicy kupili 21-latka przed dwoma laty właśnie z drużyny Starej Damy. Na korzyść Włocha ma działać okres spędzony w Paris Saint-Germain, gdzie występował w ramach wypożyczenia. W zespole wicemistrza Francji rozegrał 41 meczów, strzelił 17 goli i zanotował cztery asysty.

Nowe informacje ws. Michała Karbownika. Wiadomo, ile zapłaci Olympiakos

Ostatnim napastnikiem, którego ma obserwować Juventus jest Mauro Icardi. Argentyński napastnik jest bardzo dobrze znany na boiskach Serie A. Zanim przeszedł do PSG, występował w barwach Interu Mediolan, gdzie w latach 2013-2019 rozegrał 219 spotkań i strzelił 124 gole. Problemem mogą być jednak zarobki 28-latka. We Francji ma on otrzymywać 10 mln euro rocznie.