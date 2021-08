Problem Piotra Zielińskiego. Kontuzja jest poważniejsza niż zakładano

- Jego sytuacja jest oceniana z dnia na dzień, więc jego obecność od pierwszej minuty w meczu z Genoą nie jest wykluczona - informował przed kilkoma dniami "Napoli Report". Zapowiadano, że Piotr Zieliński prawdopodobnie będzie mógł zagrać w najbliższym meczu Serie A. Teraz okazuje się, że stłuczenie mięśnia czworogłowego jest poważniejsze niż zakładano.

"SSC Napoli nie tylko będzie musiało sobie poradzić bez Osimhena, ale może także zabraknąć Zielińskiego. Poważne stłuczenie najprawdopodobniej nie pozwoli mu pojawić się na boisku w drugiej kolejce sezonu" - informują włoscy dziennikarze.

Zieliński jednak nie zagra w meczu z Genoą? Co z powołaniem na zgrupowanie reprezentacji Polski?

Spotkanie drugiej kolejki Serie A między Genoą a SSC Napoli zostanie rozegrane w najbliższą niedzielę 29 sierpnia. Początek meczu zaplanowano na godzinę 18:30. Media nie piszą, aby kontuzja Zielińskiego okazała się dużo poważniejsza, choć wciąż nie wiadomo, co z występami Polaka na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że 27-latek otrzymał powołanie od selekcjonera Paulo Sousy. na eliminacyjne spotkania z Albanią (2 września), San Marino (5 września) i Anglią (8 września). Kontuzji natomiast pomocnik doznał w 35. minucie meczu z Venezią.

W poprzednim sezonie Piotr Zieliński był niemal nie do zdarcia. We wszystkich rozgrywkach rozegrał aż 47 meczów, w których strzelił 10 goli i zanotował 11 asyst. Na Euro 2020 z kolei 27-latek wystąpił we wszystkich trzech grupowych spotkaniach.