Nie ustaje krytyka Wojciecha Szczęsnego we Włoszech. "Zaskoczył mnie"

Przypomnijmy: Juventus stracił prowadzenie 2:0. Najpierw w 51. minucie z dystansu uderzał Tolgay Arslan, ale Polak wypuścił przed siebie stosunkowo łatwy strzał. Do piłki dopadł Arslan, ale Szczęsny go sfaulował i jedenastkę wykorzystał Roberto Pereyra. W 83. minucie Polak skompromitował się. Dostał podanie od Leonardo Bonucciego, ale próbował się zabawić z dwójką rywali, stracił piłkę, a jego błąd wykorzystał Deulofeu.

Włoski dziennikarz Andrea Scanzi opowiedział w rozmowie z "TMW Radio" o swoich zaskoczeniach i rozczarowaniach po pierwszej kolejce Serie A. Nie zabrakło tam wątku Wojciecha Szczęsnego. - Piłkarzem, który zaskoczył mnie najbardziej, ale w negatywnych kategoriach, jest właśnie Szczęsny - stwierdził.

To nie jest pierwsza negatywna ocena Szczęsnego po pierwszym meczu Juventusu w sezonie 2021/22. Włoskie media podsumowując mecz z Udinese pisały o Polaku: "Fatalny, katastrofa, koszmar". Niektórzy - zdaniem Scanzi - zagrali w pierwszej kolejce Serie A jednak bardzo dobre spotkania.

- Pozytywy? Pozwólcie, że zostanę fanem Milanu, a mile zaskoczył mnie Calabria w roli kapitana. Brahim Diaz też dobrze zagrał, zawsze go lubiłem, ale wciąż mam wątpliwości, co do jego ciągłości. Pioli uważa, że jest dobry, ale co jakiś czas musi udowadniać, że jest gotowy. Uważam, że Diaz jest niedojrzały - powiedział Andrea Scanzi.

W piątek (27 sierpnia) startuje druga kolejka Serie A, choć Juventus w sobotę zagra z Empoli. Początek meczu o godzinie 20:45. Szczęsny wciąż powinien być numerem jeden.