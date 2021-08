Cristiano Ronaldo opuścił trening Juventusu [WIDEO]

Cristiano Ronaldo zderzył się z Alexem Sandro i poczuł ból w lewym ramieniu. Ból był na tyle silne, że Portugalczyk musiał opuścić trening, ale to najprawdopodobniej nic poważnego i - jak czytamy na stronie gianlucadimarzio.com - wszystko wydaje się być pod kontrolą. W ciągu najbliższych godzin napastnik zostanie szczegółowo przebadany, by zdecydować, czy będzie gotowy na najbliższy mecz z Empoli. Warto przypomnieć, że w 1. kolejce, gdy Juve zremisowało 2:2 z Udinese, to Ronaldo pojawił się na murawie dopiero w 60. minucie. I nawet zdążył strzelić gola w ostatnich sekundach, ale jednak odgwizdano minimalnego spalonego.

Czy Ronaldo zostanie w Juventusie?

Do końca okna transferowego zostało już tylko kilka dni, więc nasilają się przeróżne plotki. I co raz więcej pisze się o potencjalnym odejściu Ronaldo. Gianluca Di Marzio, król transferowych newsów, donosi, że Portugalczyk nie mieści się w planach Paris Saint Germain nawet w przypadku odejścia Kyliana Mbappe. Di Marzio zaznacza jednak, że Jorge Mendes, agent CR7, od kilku dni negocjuje z Manchesterem City. Z kolei Simone Rovera z "After Foot RMC" przekonuje, że pięciokrotny laureat Złotej Piłki powiedział kolegom z turyńskiej szatni, że chce przejść tylko do Manchesteru. W City spotkałby kolegów z reprezentacji, jak: Joao Cancelo, Bernardo Silva czy Ruben Dias.

Nie można jednak zapominać, że Ronaldo przez wiele lat był związany z Manchesterem United, więc przejście do lokalnego rywala zostałoby potraktowane jako zdrada przez kibiców. Dodatkowo, gdy Ronaldo był gwiazdą Realu Madryt, to ówczesnym trenerem Barcelony był Pep Guardiola, a oba kluby miały wtedy bardzo napięte relacje.