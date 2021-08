Cristiano Ronaldo wyjawił piłkarzom Juve, do którego klubu chce przejść. I tylko do niego

Do końca okna transferowego zostało już tylko kilka dni, więc nasilają się przeróżne plotki. I co raz więcej pisze się o potencjalnym odejściu Cristiano Ronaldo z Juventusu. Gianluca Di Marzio, król transferowych newsów, donosi, że Portugalczyk nie mieści się w planach Paris Saint Germain nawet w przypadku odejścia Kyliana Mbappe. Di Marzio zaznacza jednak, że Jorge Mendes, agent CR7, od kilku dni negocjuje z Manchesterem City.

REKLAMA

Zobacz wideo "Grosicki wybrał dobry moment na powrót. Miał już dość tułaczki po świecie"

Do City niemal na pewno nie trafi Harry Kane z Tottenhamu, więc teoretycznie znalazłoby się miejsce dla Ronaldo. Simone Rovera z "After Foot RMC" przekonuje, że pięciokrotny laureat Złotej Piłki powiedział kolegom z turyńskiej szatni, że chce przejść tylko do Manchesteru. W City spotkałby kolegów z reprezentacji, jak: Joao Cancelo, Bernardo Silva czy Ruben Dias.

Po 20 latach w Serie A przestali istnieć. Legenda założyła klub od nowa

Plotki podsyca fakt, że Massimiliano Allegri, nowy-stary trener Juventusu, oświadczył Ronaldo, że w tym sezonie nie będzie mógł liczyć na łatkę "nietykalnego". I już w pierwszej kolejce Serie A (zremisowanej 2:2 z Udinese) CR7 rozegrał zaledwie pół godziny.

Cristiano Ronaldo w stroju PSG. "Brak szacunku. To nie jest naklejka"

Ronaldo zdradzi były klub?

Nie można jednak zapominać, że Ronaldo przez wiele lat był związany z Manchesterem United, więc przejście do lokalnego rywala zostałoby potraktowane jako zdrada przez kibiców. Dodatkowo, gdy Ronaldo był gwiazdą Realu Madryt, to ówczesnym trenerem Barcelony był Pep Guardiola, a oba kluby miały wtedy bardzo napięte relacje.

Warto dodać, że tydzień temu Ronaldo w dosadny sposób skomentował plotki mówiące o jego transferze z Juventusu. - To brak szacunku. Nie mogę pozwolić, aby ludzie dalej bawili się moim imieniem - napisał na Instagramie Portugalczyk.