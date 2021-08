Transferowy hit upadł przez Wojciecha Szczęsnego. "Tuttosport" ujawnia

Wojciech Szczęsny zdecydowanie nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Najpierw jego Juventus po raz pierwszy od 9 lat nie sięgnął po mistrzostwo Włoch i skompromitował się w Lidze Mistrzów, a następnie reprezentacja Polski z nim w składzie zaprezentowała się fatalnie na Euro 2020. W dodatku teraz polski bramkarz zawalił Juventusowi spotkanie z Udinese (2:2) otwierające dla nich nowy sezon Serie A. 31-latek zawinił przy obu bramkach strzelonych przez rywali.

Szczęsny zablokował transfer Donnarummy? Nie zamierzał ustąpić mu miejsca

Przy okazji wciąż utrzymującej się fatalnej formy Wojciecha Szczęsnego włoskie media postanowiły przyjrzeć się niedoszłym przenosinom do Juventusu Gianluigiego Donnarummy. Włoski bramkarz był bardzo bliski dołączenia do drużyny z Turynu jeszcze przed Euro 2020, ale ostatecznie trafił do PSG. Zdaniem dziennika "Tuttosport" głównym winowajcą takiego obrotu spraw był Szczęsny.

Jako pierwszą przyczynę upadku transferu Donnarummy włoscy dziennikarze podają zbyt pochopną decyzję Juventusu o podpisaniu nowej umowy ze Szczęsnym. Klub związał się z polskim bramkarzem kontraktem do 2024 roku, przez co ten nie brał nawet pod uwagę odejścia z klubu.

Druga przyczyna podawana przez "Tuttosport" nie jest już bezpośrednio związana z polskim bramkarze. Problemem miały być koszta zatrudnienia Donnarummy w Juventusie. Klub musiałby mu zapewnić pensję na poziomie co najmniej 10 milionów euro rocznie, co było niemożliwe, ponieważ blokowałoby mozliwość przedłużenia kontraktów z innymi zawodnikami jak choćby Paulo Dybala.

Kolejne spotkanie Juventus już w sobotę. Turyńczycy zmierzą się na własnym stadionie z Empoli w spotkaniu 2. kolejki Serie A. Nie wiadomo czy w związku z ostatnimi błędami Wojciech Szczęsny straci miejsce w podstawowym składzie. Wydaje się to wątpliwe, ponieważ trener Juventusu Massimiliano Allegri bronił polskiego bramkarz po meczu z Udinese. - Szczęsny to świetny bramkarz, nie popełnił błędu technicznego. Powinniśmy byli jednak zrozumieć sytuację i nie wstydzić się wybicia piłki w trybuny - powiedział Włoch.