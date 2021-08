Kibice oburzeni zachowaniem Romelu Lukaku. "Pocałunek Judasza"

Transfer Romelu Lukaku do Chelsea był jednym z głośniejszych w trwającym okienku. Anglicy zapłacili Interowi Mediolan 115 mln euro, co jest klubowym rekordem. Tak olbrzymia kwota zapłacona przez Chelsea sprawiła, że belgijski napastnik stał się także piłkarzem, za którego wszystkie jego kluby zapłaciły najwyższą łączną kwotę. Wszystkie transakcje z udziałem Lukaku były warte 327,56 mln euro.

Lukaku strzela i całuje herb. Kibice komentują zachowanie napastnika

Napastnik pokazał się za to już w pierwszym meczu Premier League. W niedzielnych derbach Londynu pokonał bramkarza Arsenalu po zaledwie 15 minutach. Po strzelonym golu napastnik pocałował herb Chelsea, czym ewidentnie zdenerwował kibiców swojego byłego klubu.

Liverpool odmawia wyjazdu piłkarza. To nie pierwszy raz. Związek pokazał list

"Pocałunek Judasza" - pisze jeden z użytkowników na Twitterze. "Mam dla Romelu Lukaku jedną sugestię: Nie całuj herbu klubu, w którym grasz, jeżeli zamierzasz go potem zdradzić" - dodaje inny kibic. "Od kogo uczyć się uprzedzeń? Od Lukaku! Do którego klubu by nie poszedł, całuje jego herb i mówi, że jest fanem od dziecka", "Szanowny Lukaku, pocałunek herbu jest dla ciebie bardziej formalnością niż sentymentalnym gestem" - czytamy w mediach społecznościowych.

Chelsea po dwóch kolejkach objęła prowadzenie w tabeli Premier League, za to zespół Mikela Artety notuje koszmarny start. Dwie porażki po 0:2 sprawiają, że Arsenal jest obecnie przedostatni, a za tydzień zagra na terenie mistrza Anglii - Manchesteru City. Aktualni liderzy ligi angielskiej zmierzą się z kolei z Liverpoolem.