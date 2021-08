Jeden mecz i Mourinho pobił rekord! "Pokazujcie tylko te dobre"

Jose Mourinho zadebiutował w meczu o punkty jako trener AS Romy i już zapisał się w historii Serie A. Jeszcze żaden inny szkoleniowiec nie wygrał tak szybko 50 meczów we włoskiej ekstraklasie. A to nie jego pierwszy raz.

3 Fot. Andrew Medichini / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl