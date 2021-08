Zaskakujący transfer w Serie A! Takiego ruchu nie było we Włoszech od 40 lat

Pedro Rodríguez Ledesma - znany jako Pedro - prawdopodobnie przejdzie z AS Romy do Lazio Rzym. Takie informacje opublikował Gianluca di Marzio, włoski dziennikarz świetnie zorientowany na lokalnym rynku transferowym. - Trafiłby do Maurizio Sarriego, który trenował go w Chelsea - czytamy na stronie dziennikarza.

AS Roma i Lazio Rzym przeprowadzą pierwszy transfer od 40 lat? Pedro na ostatniej prostej

Według informacji dziennikarza Pedro dołączyłby do Lazio Rzym za darmo. "Takie rozwiązanie pozwala AS Romie utrzymać korzyści płynące z dekretu wzrostowego" - czytamy. Oznacza to, że klub nie musiałby wypłacać państwu 3,5 mln euro za transfer zagraniczny. Umowa z Lazia zakłada natomiast, że klub w pełni opłaci pensję piłkarza, która wynosi około osiem milionów euro. Do tego należy doliczyć bonusy, które zostaną określone w umowie z piłkarzem. Prawdopodobnie będą one dotyczyły liczby występów oraz wyników drużyny,

Media przypominają, że jest to pierwszy transfer między tymi dwoma klubami od 40 lat! Wcześniej AS Roma niechętnie oddawała swoich zawodników do rywala pochodzącego z tego samego miasta i na odwrót. Ostatnim bohaterem takiego ruchu był Carletto Perrone, który w 1981 roku przeszedł z Lazio Rzym do AS Romy.

Pedro w AS Romie nie spędził zbyt długiego czasu. Hiszpan dołączył do zespołu w 2020 roku, rozegrał 40 spotkań, w których strzelił sześć goli i zanotował siedem asyst. Jego aktualny kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Dodajmy jednak, że 34-latek to mistrz świata z 2010 roku, mistrz Europy z 2013 roku oraz trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów (z FC Barceloną: 2009/10, 2010/11, 2014/15).