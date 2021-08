Szok w Serie A. Mistrz Europy chce odejść. Wreszcie jest gotowy

W Serie A co jakiś czas pojawia się kopciuszek, który rzuca wyzwanie gigantom. Kilka lat temu kibice zachwycali się Udinese, od trzech sezonów najwięcej podziwu wzbudza Atalanta Bergamo Gian Piero Gasperiniego, która dotarła nawet do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i obroniła trzecie miejsce w lidze. A "Małą Atalantą" nazywane jest Sassuolo, które uwodzi ofensywnym stylem gry. W ostatnim sezonie liderami drużyny Roberto De Zerbiego byli m.in. Manuel Locatelli i Domenico Berardi. Ale Sassuolo być może czeka trudny sezon. Trener De Zerbi odszedł do Szachtara Donieck, Locatelli do Juventusu, a w środę - na 13 dni przed zakończeniem okienka transferowego - okazało się, że dość gry w Sassuolo ma Berardi. Tak przynajmniej twierdzi lokalna "Gazzetta di Modena".- Berardi zażądał wystawienia go na listę transferową - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Drągowski już przerósł Fiorentinę. "Bliżej mu do Buffona niż Szczęsnemu"

Słyszysz Sassuolo, myślisz Berardi. Ofensywny skrzydłowy wyróżniał się już 2013/14, gdy strzelił 16 goli i zaliczył 6 asyst. Rok później znowu zachwycił - 15 bramek i 11 asyst. W minionym sezonie wykręcił aż 17 goli i 8 asyst. W dodatku był ważnym elementem układanki Roberto Manciniego podczas Euro 2020, z którego wrócił ze złotym medalem.

Szokujące informacje z szatni Atalanty. "Przekroczył wszelkie granice. Atak"

Berardi gotowy na transfer

W końcu - mając 27 lat - ustabilizował formę i wydaje się, że jest gotowy, by sprawdzić się w większym klubie. Przez lata łączono go z Juventusem, ale wątpliwe, by trafił do Turynu. Na razie plotkuje się o Milanie, Fiorentinie i Atalancie Bergamo.

Ofensywny skrzydłowy wyceniany jest na około 35 milionów euro. Berardi imponuje szybkością, ale także dobrym dryblingiem i świetnym strzałem zza pola karnego.