Gwiazda Euro 2020 w Juventusie! Wielki hit transferowy w Serie A

Romeo Agresti, Fabrizio Romano i Gianluca Di Marzio są zgodni. Trzech znanych włoskich dziennikarze poinformowało, że Juventus w końcu pozyska Manuela Locatellego. W końcu, bo o nieuniknionej finalizacji tego transferu mówiło się już co najmniej od czerwca, gdy pomocnik Sassuolo zabłysnął na Euro 2020, z którego wrócił ze złotym medalem.

Negocjacje trwały jednak długo, bo kluby musiały ustalić formę transferu. Kreatywni księgowi Juve w końcu się dogadali. Sassuolo wypożyczy na dwa lata pomocnika, którego turyńczycy - w lipcu 2023 roku - będą musieli kupić za 30 milionów euro, plus pięć mln w możliwych bonusach. Jeśli w przyszłości Stara Dama sprzeda reprezentanta Włoch, to do Sassuolo trafi 20 procent z kwoty ewentualnego transferu.

Massimiliano Allegri, który wrócił do Juventusu po dwóch latach przerwy, musi być bardzo zadowolony, bo pomoc to największa bolączka Juve już od kilku sezonów. Arthur, Adrien Rabiot, Weston McKennie, Aaron Ramsey i Rodrigo Bentancur grają poniżej oczekiwań. To Locatelli ma być nowym liderem drugiej linii, choć nie wiadomo, czy zdąży zostać zarejestrowany przed 1. kolejką Serie A. W niedzielę Juve zagra z Udinese.

"Locatelli będzie światowej klasy"

Locatelli to rozgrywający, który słynnie z dokładnych podań i wizji gry. Kiedyś wydawało się, że będzie liderem Milanu, którego jest wychowankiem, ale Włoch trafił na kryzys mediolańczyków. Wybił się dopiero w Sassuolo, gdzie wystąpił 99 razy.

- Locatelli będzie światowej klasy registą [tak Włosi nazywają cofniętego rozgrywającego]. To przemiły chłopak o wielkim potencjale - mówił o nim kilka lat temu Silvio Berlusconi, ówczesny właściciel Milanu.