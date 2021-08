Ancelotti wydał oświadczenie ws. transferu Ronaldo. "Miłość i szacunek"

Do końca letniego okienka transferowego pozostały niespełna dwa tygodnie. I choć mało prawdopodobne jest, by Cristiano Ronaldo miał opuścić Juventus, to wciąż pojawiają się medialne plotki o jego transferze. Portugalczyka przymierzano już do Paris Saint Germain, Manchesteru City, Manchesteru United, a także spekulowano o powrocie do Realu Madryt. Trener Królewskich jednak stanowczo zaprzecza.

Zobacz wideo Paulo Sousa porównał Lewandowskiego i Ronaldo. Nie ma wątpliwości, kto jest lepszy

Nowe informacje ws. transferu Cristiano Ronaldo. Romano ujawnia nowe fakty

- Cristiano jest legendą Realu Madryt i ma moją ogromną miłość i szacunek. Nigdy nie myślałem jednak o tym, by go pozyskać - napisał na Twitterze Carlo Ancelotti, który współpracował z C7 w latach 2013-15. Wszystko wskazuje, że król strzelców Serie A (zdobył 29 bramek) wypełni swoją umowę, która wygasa 30 czerwca 2022 roku.

"Zarząd Juventusu twierdził, że Cristiano Ronaldo pozostanie w klubie i będzie częścią zespołu w sezonie 21/22. W ostatnich godzinach Juve nie otrzymało żadnej oferty ani propozycji" - napisał Fabrizio Romano, włoski dziennikarz, na Instagramie.

Imponujące liczby Ronaldo

Ronaldo opuścił Real w 2018 roku, gdy turyńczycy zapłacili za niego ponad sto milionów euro. 36-latek rozegrał dla Juve 133 spotkania, w których strzelił 101 goli i zaliczył 22 asysty. I choć w tym czasie zdobył dwa mistrzostwa Włoch, to ani razu nie udało mu się trafić awansować do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów. A właśnie po to - oprócz względów marketingowych i biznesowych - został ściągnięty.

Kolejny sezon Seria A startuje 21 sierpnia. Juve podejmie Udinese.