Nowe informacje ws. transferu Crisiatno Ronaldo. Romano ujawnia nowe fakty

Lista klubów, które były łączone z Cristiano Ronaldo jest dość długa. Swego czasu mówiono nawet, że 36-latek mógłby wrócić do Sportingu Lizbona lub Realu Madryt. Najczęściej jednak mówiono o PSG, które tego lata sprowadziło już Leo Messiego, Gianluigiego Donnarummę czy Sergio Ramosa.

PSG i Manchester City nie planowały sprowadzić Ronaldo

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do spekulacji, zgodnie z którymi Paryżanie mieli próbować sprowadzić Portugalczyka. Zgodnie z jego informacjami, klub miał się "zadowolić" zakontraktowaniem Leo Messiego, a także mieć nadzieję, że ostatecznie Kylian Mbappe zostanie w stolicy Francji.

Romano wykluczył także Manchester City, o którym również spekulowano w kontekście przyszłego zatrudnienia Ronaldo. Zdaniem dziennikarza priorytetem mistrzów Anglii jest obecnie sprowadzenie Harry'ego Kane'a z Tottenhamu, choć w tym przypadku negocjacje są bardzo trudne.

Cristiano Ronaldo zostanie w Juventusie

"Zarząd Juventusu twierdził, że Cristiano Ronaldo pozostanie w klubie i będzie częścią zespołu w sezonie 21/22. W ostatnich godzinach Juve nie otrzymało żadnej oferty ani propozycji" - napisał Romano na Instagramie.

We wpisie dziennikarz zauważył również, że kontrakt Portugalczyka z Juventusem jest ważny do 30 czerwca 2022 roku. Do tej pory jednak nie doszło do żadnych rozmów pomiędzy oboma stronami w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy.

Cristiano Ronaldo przeniósł się do Juventusu z Realu Madryt w 2018 roku. Od tamtego czasu dla klubu z Turynu rozegrał 133 spotkania, w których strzelił 101 goli i zanotował 22 asysty. W ubiegłym sezonie został królem strzelców Serie A, kończąc rozgrywki z 29 trafieniami na koncie.