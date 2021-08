Nieudany występ Bartosza Bereszyńskiego. Polak mocno się nie popisał [WIDEO]

W poniedziałek rozegrano kolejne mecze pierwszej rundy Pucharu Włoch. Największą niespodzianką była porażka Bolonii 4:5 z drugoligową Ternaną. Dobrego występu nie zaliczył Łukasz Skorupski, którego włoska prasa uznała za jednego z winowajców odpadnięcia z dalszej rywalizacji. W innym spotkaniu źle zagrał również Bartosz Bereszyński.

Sampdoria wygrywa, słaby występ Bereszyńskiego

Prawy obrońca rozegrał 90 minut w meczu przeciwko US Alessandrii Calcio 1912. Tuż przed przerwą popełnił jednak błąd we własnym polu karnym i sfaulował Andreę Arrighiniego. Chwilę później jedenastkę na gola zamienił Simone Corazza. Mimo to do kolejnej rundy awansowała Sampdoria. W 28. minucie na listę strzelców wpisał się Fabio Quagliarella, dwie minuty po przerwie do wyrównania doprowadził Manolo Gabbiadini, a pięć minut później bramkę na 3:2 strzelił Morten Thorsby.

Przyszłość Drągowskiego wyjaśniona! Kibice Fiorentiny triumfują

Sprokurowany rzut karny, a także niepewna gra przez całe spotkanie spowodowały, że Bereszyński został słabo oceniony przez dziennikarzy. Portal calcionews24.com wystawił mu ,,5,5" w 10-stopniowej skali (najsłabiej w całej drużynie), zaś na SofaScore.com Polak otrzymał ocenę ,,6" (również najsłabsza w zespole).

Sampdoria w kolejnej rundzie Pucharu Włoch

US Alessandria Calcio 1912 jest beniaminkiem włoskiej Serie B. Drużyna z Piemontu uzyskała awans na drugi poziom rozgrywkowy dopiero po fazie play-off, w której po rzutach karnych pokonała Padovę.

W 1/16 finału Pucharu Włoch ekipa Sampdorii zmierzy się z Torino, które w poprzedniej rundzie pokonało 1:0 Cremonense. Spotkanie to odbędzie się 15 grudnia.

Podczas okresu przedsezonowego Sampdoria rozegrała tylko dwa mecze sparingowe. 26 lipca pokonała Piacenzę 2:0, zaś 7 sierpnia wygrała 1:0 z Veroną. W pierwszej kolejce Serie A, w najbliższy poniedziałek podopieczni Roberto D'Aversy zmierzą się na własnym stadionie z Milanem.

Kolejny gigant z potężnymi problemami finansowymi. 700 mln długu

Bartosz Bereszyński rozegrał komplet minut w reprezentacji Polski podczas nieudanego dla biało-czerwonych Euro 2020. 29-latek został również powołany przez Paulo Sousę na trzy najbliższe spotkania w eliminacjach do mistrzostw świata - z Albanią (2 września), San Marino (5 września) i Anglią (8 września).