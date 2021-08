Kolejny gigant z potężnymi problemami finansowymi. 700 mln długu

Na początku maja Inter Mediolan świętował zdobycie mistrzostwa Włoch. Kibice jednak dość szybko musieli stonować swoją radość. Wszystko za sprawą sprzedaży dwóch gwiazd - Romelu Lukaku i Achrafa Hakimiego, którzy przenieśli się odpowiednio do Chelsea i PSG. Niewykluczone, że na tych dwóch piłkarzach wielka wyprzedaż się nie zakończy.

Potężne długi Interu

Włoska gazeta "Il Fatto Quotidiano" poinformowała, że mistrzowie Włoch znaleźli się w bardzo poważnych problemach finansowych. Chiński właściciel klubu miał zaciągać wielomilionowe pożyczki, aby dofinansowań funkcjonowanie klubu, na skutek czego zadłużył go na około 700 milionów euro.

Największy problem wydaje się generować pożyczka, jaką klub zaciągnął od funduszu inwestycyjnego Oaktree w kwocie 275 milionów euro. Dodając do tego odsetki, łącznie Inter ma to spłacenia 340 milionów euro w ciągu 36 miesięcy. Dodatkowo istnieją inne zobowiązania do spłacenia, a jakby tego było mało, dokumenty księgowe wskazują, że obecnie koszty klubu przewyższają jego przychody.

Inter otrzymał ofertę, ale ją odrzucił

Mając na uwadze tak trudną sytuację, będąca właścicielem Interu chińska grupa Suning rozpoczęła poszukiwania kupca na mistrza Włoch. Zadowalająca dla niej miałaby być rzekomo oferta w wysokości 600 milionów euro, jednak problemem jest fakt, że brakuje chętnych. Z tego powodu pojawia się coraz więcej plotek, że w najbliższym czasie z zespołem pożegnają się kolejne gwiazdy.

Niedawno chińska grupa otrzymała ofertę zakupu klubu od BC Partners za kwotę 700 milionów euro. Została ona jednak odrzucona, ponieważ właściciele liczyli na to, że uda im się odkuć dzięki udziałowi w Superlidze. Projekt nie doszedł jednak do skutku, a Inter znalazł się pod ścianą.

Podczas letniego okienka transferowego Inter Mediolan zarobił ze sprzedaży swoich piłkarzy prawie 200 milionów euro. Poza Lukaku i Hakimim, z klubem pożegnali się również Matteo Politano (do Napoli), Antonio Candreva (do Sampdorii), Joao Mario (do Benfiki), Radja Nainggolan (do Royalu Antwerpia) czy Ashley Young (do Aston Villi). Na nowych graczy z kolei Inter przeznaczył 31 milionów euro. Do klubu trafili Zinho Vanheusden (16 mln), Denzel Dumfries (12,5 mln), Matteo Darmian (2,5 mln), a także Hakan Calhanoglu i Edin Dzeko (za darmo).

Klub z Mediolanu zainauguruje rozgrywki nowego sezonu Serie A w najbliższą sobotę. Mistrzowie Włoch rozpoczną drogę po obronę tytułu na własnym stadionie, mierząc się z Genoą.