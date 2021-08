Inter znalazł następcę Lukaku! Chcą transferu definitywnego

Inter Mediolan jest zdecydowanie jednym z najaktywniejszych klubów na rynku transferowym. Mistrzowie Włoch sprzedali kilku kluczowych zawodników poprzedniego sezonu i zastąpili ich nowymi. Kibice nie są przekonani co do jakości wzmocnień i wykazują spore niezadowolenie z powodu plotek o możliwym odejściu z klubu Lautaro Martineza.

Wcześniej klub opuścili między innymi Achraf Hakimi i Romelu Lukaku, za których przeszli Denzel Dumfries i Edin Dżeko. Pogłoski o transferze Martineza martwią kibiców, ponieważ byłby to kolejny kluczowy gracz, którego zabraknie w przyszłym sezonie. Wszystko jednak wskazuje na to, że może się tak skończyć, ponieważ władze Interu rozglądają się za kolejnym nowym napastnikiem.

Napastnik Realu Madryt bliski przenosin do Interu. Lautaro Martinez odejdzie?

Według hiszpańskiego dziennika "Mundo Deportivo" Mediolańczycy są zainteresowani sprowadzeniem Luki Jovicia z Realu Madryt. Serb co prawda wybrał już numer na nowy sezon w Hiszpanii, ale nie znajduje się w planach Carlo Ancelottiego na najbliższe tygodnie. Oznacza to, że na boisku będzie go bardzo mało, co może skłonić go do przenosin. Problemem są jednak rozbieżności pomiędzy klubami. Inter nie chce wypożyczać Jovicia, a przeprowadzić transfer definitywny. Real natomiast chciałby dać jeszcze zawodnikowi szansę w przyszłości.

Prawie cały poprzedni sezon Luka Jović spędził na wypożyczeniu w Eintrachcie Frankfurt, w którym grał przed przenosinami do Realu. Rozegrał 18 spotkań w Bundeslidze, w których zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty. W Madrycie jak do tej pory nie zaistniał i jak do tej pory rozegrał 33 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.