Wszystko jasne ws. transferu Bartłomieja Drągowskiego! Włoscy kibice zachwyceni

Już pod koniec czerwca zdaniem włoskiego "Tuttosport" prezesi Interu byli poważnie zainteresowani pozyskaniem polskiego bramkarza. Drągowski miałby zastąpić w zespole mistrzów Włoch Samira Handanovicia.

Drągowski zostanie w Fiorentinie

23-latek przez pierwszy sezon pełniłby jednak rolę zmiennika Handanovicia, którego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2022 roku. Polski bramkarz przejąłby rolę podstawowego zawodnika od sezonu 2022/2023.

Wiadomo już, że Bartłomiej Drągowski przynajmniej w tym letnim okienku transferowym nie wzmocni najlepszej włoskiej drużyny. Według informacji "Corriere dello Sport" prezesi Interu znaleźli innego bramkarza. Drużynę ma wzmocnić Andre Onana. 25-letni Kameruńczyk w lutym ubiegłego roku został na rok zawieszony przez UEFA za doping (przypadkowo wziął od żony zakazany lek, myląc go z aspiryną). Jego umowa z Ajaxem kończy się w czerwcu przyszłego roku i wtedy dołączy za darmo do Interu Mediolan. Oznacza to, że szansę Drągowskiego na transfer do Interu są znikome.

Bartłomiej Drągowski we Fiorentinie występuje od lipca 2016 roku. W poprzednim sezonie Serie A rozegrał 36 spotkań, w których wpuścił 55 goli, natomiast osiem razy zachował czyste konto. Aktualny kontrakt 23-latka z klubem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia Polaka na 16 mln euro.

Nowy sezon Serie A rusza za tydzień. Fiorentina w pierwszej kolejce zagra na wyjeździe z Romą. Obrońca trofeum - Inter Mediolan podejmie Genoę.